Una donna chiamata Kristi solo poco tempo fa ha fatto qualcosa di davvero speciale. Ha salvato la vita di 7 cuccioli abbandonati su una montagna, poco prima che arrivasse la neve e le temperature diventassero gelide. I piccoli visto ciò che stava accadendo, avrebbero potuto perdere la vita.

CREDIT: PIXABAY

Un episodio bellissimo e che è diventato in fretta virale sul web. In tanti quando sono venuti a conoscenza del bellissimo gesto di questa ragazza, si sono complimentati con lei e le hanno donato degli oggetti di cui avevano bisogno i cani.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre per Kristi. Era nella sua abitazione ed era impegnata nelle solite faccende domestiche.

Ad un certo punto però, mentre stava scorrendo sulla home di Facebook ha letto la vicenda di questi poveri cuccioli, che erano stati abbandonati soli e tristi su una montagna.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, visto il sovraffollamento nei rifugi, non c’era nessuno disposto ad intervenire per salvarli. La donna quando ha saputo questa triste notizia, ha deciso di fare qualcosa. Per questo dopo aver guidato per 3 lunghe ore, è riuscita a raggiungere il punto esatto in cui si trovavano i piccoli.

Una volta arrivata Kristi ha scoperto che i cuccioli in realtà erano 9, ma 2 purtroppo erano stati investiti. Gli altri nonostante il grave trauma, erano vivi e in salute.

La nuova vita dei 7 cuccioli abbandonati in montagna

La donna grazie al cibo è riuscita a catturarli in pochi minuti e subito dopo li ha portati nella sua abitazione. Il suo salotto era diventata la loro stanza preferita ed è stata proprio lei a pubblicare sul web le foto di ciò che avevano fatto.

Kristi, inoltre, ha raccontato che 4 cani hanno trovato delle famiglie umane in pochi giorni. Altri 2 invece sono andati a vivere nella stessa abitazione.

CREDIT: FACEBOOK

Lei ha deciso di tenere uno dei cuccioli, che ha chiamato Apollo, poiché era quello con dei traumi più difficili da dimenticare. Il cagnolino soffriva per la separazione con i suoi fratellini e si era affezionato anche alla ragazza. Per questo ha scelto di tenerlo per sempre nella sua vita.