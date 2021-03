Per fortuna nel mondo non esistono solo esseri umani crudeli, ma ci sono anche persone con un cuore enorme. Questo infatti è il caso di una donna, che ha salvato la vita a dei gattini abbandonati. Tra questi c’era Diddy, il più piccolo e quello affetto da una condizione molto rara. Ora si sta riprendendo da ciò che ha passato.

Era un giorno come un altro per Nikki Martinez. Era uscita per la città, insieme ad una sua amica, per fare le solite commissioni. Per loro tutto stava procedendo tranquillamente.

Ad un certo punto, le due hanno trovato una strana scatola sul ciglio di una strada. Si sono subito fermate per capire bene ed è proprio in quel momento che hanno fatto la drammatica scoperta.

C’erano dei gattini abbandonati, che avevano solamente pochi giorni di vita. Le ragazze nel vedere quella scena, sapevano che non potevano lasciarli anche loro ed infatti, li hanno messi subito in auto e portati d’urgenza nella clinica veterinaria.

Il medico li ha sottoposti ad un’accurata visita. Tutti sembravano essere in buone condizioni, ma la situazione del piccolo Diddy era molto più grave rispetto a quella dei suoi fratellini a quattro zampe.

La rara condizione di Diddy

Nikki ed il veterinario hanno notato che camminava in maniera molto diversa. Per questo hanno deciso di sottoporlo ad alcuni esami particolari.

Quando hanno avuto gli esiti, è venuta fuori la triste realtà. Purtroppo hanno scoperto che il piccolo era affetto da ipoplasia cerebellare, una condizione neurologica rara, che comporta un’andatura instabile dei felini che ne sono affetti.

La donna era molto triste, ma voleva fare il possibile per aiutarlo. Per questo ha deciso di prenderlo in affidamento. Aveva bisogno di cure ed attenzioni specifiche, prima di poter trovare la sua casa per sempre. Ecco il video della sua storia di seguito:

Al momento il piccolo Diddy vive ancora in quell’abitazione e poco alla volta sta facendo dei miglioramenti. Ci vuole ancora molto tempo per trovare degli amici umani adatti a lui, ma nonostante tutto adesso è circondato da tutto l’amore di cui ha bisogno.