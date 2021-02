Un episodio che ha dell’incredibile è avvenuto poco tempo fa ed è diventato presto virale. Una donna chiamata Karen Marmo, durante il solito lancio del bouquet ha deciso di sostituire i suoi fiori, con un gatto di peluche. Gli invitanti, nel vederla, sono rimasti davvero stupiti.

Lo scopo di questa ragazza, era proprio quello di aiutare il rifugio della città, a trovare delle case perfette per tutti i cuccioli. Per fortuna, nel giro di poco tempo, è riuscita nel suo obiettivo.

Karen ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Infatti prima di sposarsi era una volontaria, che aiutava tutti i gatti e i cani in difficoltà. Inoltre, a casa ha anche due dolci gattini, chiamati Catbug e Luna.

Nel giorno del suo matrimonio, ha deciso di mettere in atto un’iniziativa speciale. Voleva cercare delle famiglie disposte ad adottare tutti quei cuccioli.

CREDIT: FACEBOOK

Infatti, insieme ad alcuni suoi amici volontari hanno organizzato qualcosa di unico. Una cosa del genere non si era mai vista prima ed infatti tutti gli invitati ne sono rimasti sorpresi. Vederlo è stato davvero unico ed incredibile.

Karen nel classico momento del lancio del bouquet, ha voluto sostituire i suoi fiori. Le altre ragazze non sapevano cosa stava per accadere, ma solo gli uomini che erano al suo fianco, si sono resi conto di ciò che stava per fare.

L’insolito lancio del bouquet di Karen Marmo

In realtà la giovane sposa aveva sostituito il bouquet con un gattino di peluche. Infatti nel momento in cui l’ha lanciato, le donne non riuscivano a capire di cosa si trattasse.

Tutte erano convinte che fosse un gatto vero, ma la verità le ha lasciate a bocca aperta. Subito dopo Karen ha spiegato il motivo del suo gesto e la maggior parte degli invitati, visto il suo racconto, hanno voluto fare la propria parte.

CREDIT: FACEBOOK

In molti si sono presentati nel rifugio per adottare uno degli animali. Il desiderio della sposa era proprio di trovare delle famiglie per questi cuccioli. Alla fine la vicenda è diventata presto virale sul web.