Una donna chiamata Yvonne, poco tempo fa, si è trovata davanti ad una scena straziante. Mentre stava andando a lavoro, ha trovato una gattina incinta chiamata Bubu, che aveva bisogno di cure ed aiuto urgentemente. Infatti la ragazza è stata costretta a prendere una decisione in pochi minuti.

CREDIT: FACEBOOK

Tutto è iniziato in una giornata come le altre. Yvonne, dopo essere uscita dalla sua abitazione, si stava recando nell’ufficio con la sua auto.

Era ferma nel traffico, quando all’improvviso ha notato una gatta sul marciapiede. Chiedeva aiuto a tutti e non smetteva di miagolare. Si vedeva benissimo che era incinta, poiché la sua pancia era molto grande.

Yvonne sapeva che non poteva lasciarla da sola ed infatti in pochi minuti è stata costretta a prendere una decisione importante. Era bloccata nel traffico della città e non poteva proprio tornare nella sua abitazione, ma non poteva nemmeno lasciare la cucciola in quello stato.

CREDIT: FACEBOOK

Per questo Yvonne, ha deciso di portarla a lavoro con lei, per poche ore. Tutti i suoi colleghi sono rimasti stupiti dalla dolcezza della piccola Bubu ed infatti in quella giornata, hanno passato molto tempo insieme a lei.

Quando era arrivata la fine del turno, la donna stava riprendendo la gattina per portarla nella sua abitazione, ma sia i suoi colleghi che il suo capo, le hanno chiesto di lasciarla lì. Tutti si erano affezionati e volevano tenerla vicino.

La nascita del piccoli ed il lieto fine di Bubu

CREDIT: CUTE VN

I ragazzi hanno preparato una cuccia, con una coperta e del cibo. La gatta era felice, perché non ha trovato solo un amico umano disposto ad amarla, ma ne ha trovati diversi.

Una mattina, quando Yvonne è andata a lavoro, ha scoperto che erano venuti al mondo i suoi 8 cuccioli. Tutti erano al settimo cielo ed infatti i dipendenti dell’ufficio, hanno passato molto tempo insieme a loro, a giocare ed a coccolarli.

CREDIT: FACEBOOK

Pochi mesi dopo, tutti i piccoli hanno trovato delle famiglie amorevoli. Hanno avuto il lieto fine che desideravano. Bubu, invece è rimasta nell’ufficio ed è diventata la mascotte del gruppo. Tutti i ragazzi amano passare del tempo con lei e sono molto felici nel vederla stare bene.