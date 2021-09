La grave situazione in cui la donna ha trovato la piccola Rumba: era stata abbandonata in una discarica

Rumba è una cagnolina molto dolce, che purtroppo ha vissuto dei momenti davvero terribili. Quella che doveva essere la sua famiglia umana ha deciso di abbandonarla in una discarica, quando lei aveva bisogno di aiuto. Stava soffrendo, poiché aveva molti problemi di salute.

CREDIT: FACEBOOK

Tutto è iniziato quando Tatiana Miklailovna era uscita per le strade della città. Stava facendo il solito giro di perlustrazione.

Quando è arrivata in una discarica alla periferia, si è resa conto di ciò che stava accadendo. Rumba era sdraiata a terra, era sola ed abbandonata. Quando ha visto la donna, ha iniziato a scodinzolare.

Forse perché aveva capito che poteva fare qualcosa per aiutarla. Tatiana si è subito avvicinata a lei, ma nel momento in cui le ha accarezzato le gambe, ha iniziato a piangere disperata. Rumba stava male ed è a quel punto che la volontaria ha capito che non poteva alzarsi.

CREDIT: FACEBOOK

La situazione della cucciola era molto grave. Per questo con l’aiuto di alcuni suoi amici, l’hanno presa e portata dal veterinario, per sottoporla a tutte le cure necessarie.

Dopo alcuni esami il medico ha scoperto la triste realtà. Rumba purtroppo aveva una contusione polmonare, una frattura del coccige, una frattura ed uno spostamento pelvico ed anche delle costole rotte.

La strada per la guarigione della piccola Rumba

CREDIT: FACEBOOK

Ovviamente la situazione era molto grave, ma il veterinario sapeva che l’avrebbe fatta a tornare a camminare, poiché aveva ancora sensibilità. Doveva sottoporla ad alcuni delicati interventi.

Rumba non aveva intenzione di mollare, voleva lottare a tutti i costi ed era felice di farlo. Era contenta anche perché al suo fianco aveva tante persone dolci e gentili.

Al momento la cucciola è ancora nella clinica veterinaria e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. I volontari dicono che molto presto faranno gli annunci per l’adozione anche per lei, affinché possa trovare una famiglia amorevole.

