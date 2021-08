Ci sono alcune storie che riescono a spezzarci il cuore e quella che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, è una di quelle. La protagonista è una cucciola chiamata Daisy, che poche ore dopo esser venuta al mondo, è stata abbandonata da quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia umana.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda terribile, che è diventata in fretta virale sul web. In tanti infatti si sono fatti avanti per aiutarla, ma per fortuna la persona che l’ha trovata le ha donato la seconda possibilità di vita che tanto desiderava.

La piccola a quattro zampe aveva pochi giorni di vita, quando è stata abbandonata in un campo deserto. Ovviamente faceva fatica a trovare del cibo e un posto in cui rifugiarsi.

Infatti era in condizioni davvero disperate. Era magra, disidratata e triste. Il suo sguardo era sofferente. Si vedeva benissimo che aveva poche possibilità per sopravvivere.

CREDIT: YOUTUBE

Una donna che vive in un’altra città, è andata in quella zona per una passeggiata ed è proprio in quel momento che ha fatto la drammatica scoperta. Ha visto la cagnolina che è andata di corsa verso di lei, ha capito subito che doveva fare qualcosa per aiutarla.

La ragazza ha deciso di non abbandonarla anche lei. Per questo dopo averla presa tra le sue braccia, ha deciso di portarla nella sua abitazione.

La nuova vita della piccola Daisy

CREDIT: YOUTUBE

Dopo la visita medica, è venuta fuori una realtà davvero dura e difficile da accettare. La piccola doveva affrontare un lungo e doloroso percorso prima di guarire.

Nessuno sa cosa abbia vissuto nella sua breve vita, ma la cosa certa è che non ha mai incontrato degli esseri umani dolci ed amorevoli. Tuttavia, la sua nuova amica umana non aveva intenzione di lasciarla sola in quel periodo. Insieme infatti hanno affrontato un lungo cammino. Ecco il video della sua storia di seguito:

Daisy per fortuna ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno, ma solo grazie all’amore della sua nuova famiglia. La sua terribile esperienza è diventata in fretta virale sul web ed in tanti si sono fatti avanti per adottarla, ma la donna che l’ha trovata ha deciso di tenerla per sempre.