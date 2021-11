La protagonista della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi è una cagnolina molto piccola e dolce, chiamata Willow. Purtroppo era stata abbandonata nei boschi e viste le basse temperature, era in grave pericolo. Per fortuna una donna è riuscita a salvarla giusto in tempo.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda terribile che si sarebbe potuta concludere nel peggiore dei modi. Tuttavia, grazie all’intervento di una ragazza chiamata Elisa, c’è stato il lieto fine che tutti speravano.

Il tutto è iniziato quando un gruppo di ragazzi erano usciti per una passeggiata. Il loro scopo era quello di passare nel tempo all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Volevano stare nella natura.

Tuttavia, proprio durante la loro passeggiata, hanno notato la piccola che si nascondeva tra gli alberi. Era stata abbandonata poco tempo prima. Hanno provato ad avvicinarsi, ma lei era talmente spaventata, che non ne voleva sapere di farsi toccare. Per questo le hanno lasciato dei cibo e sono andati via.

CREDIT: FACEBOOK

Ovviamente sapevano che aveva bisogno di aiuto. Così, hanno deciso di chiamare una volontaria del posto, chiamata Elisa, con la speranza che avrebbe potuto fare qualcosa per mettere fine alle sue sofferenze.

La ragazza si è presto resa conto che la situazione era grave. Infatti è andata in fretta sul posto, insieme ad uno dei suoi amici. Hanno trovato Willow vicino ad una vecchia gomma. Per conquistare la fiducia della cucciola, le hanno lasciato cibo e spazio. Speravano di poterla salvare.

Le condizioni della piccola Willow dopo il salvataggio

La piccola a quattro zampe non ne voleva affatto sapere. Infatti continuava a nascondersi e a fuggire. Tuttavia, la sua vita era in pericolo, poiché viste le basse temperature non sarebbe riuscita a sopravvivere ancora a lungo in mezzo al bosco.

Di conseguenza, Elisa ha deciso di prenderla con l’aiuto di una trappola. Willow anche giorni dopo esser arrivata al rifugio, era sempre timida e solitaria. Non riusciva affatto ad aprirsi.

CREDIT: FACEBOOK

È proprio a quel punto che i ragazzi hanno deciso di farla stare insieme ad altri cani. Nel giro di poche ore, sono riusciti nel loro obiettivo, poiché la piccolina a quel punto ha iniziato a mostrare la sua personalità dolce e vivace. Infatti ora è in cerca di una casa per sempre.