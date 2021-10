Danna è una signora che vive in Kuwait e che ha sempre fatto il possibile per aiutare gli animali in difficoltà. Solo negli ultimi tempi infatti, è stata coinvolta in un salvataggio di 7 cuccioli, che poche ore dopo esser venuti al mondo, sono stati gettati in un cassonetto. Avevano urgente bisogno di aiuto.

Una storia che merita di essere conosciuta e che ovviamente, ha fatto presto il giro del web. In tanti si sono congratulati con la donna, per il suo meraviglioso lavoro.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre. Danna era uscita per fare le sue solite commissioni e tutto stava procedendo normalmente.

Ad un certo punto però, ha ricevuto una chiamata da parte di un suo amico con la quale la informava di aver trovato 5 cagnolini in un secchio della spazzatura. Erano soli, tristi e spaventati. Per questo dovevano fare qualcosa urgentemente.

La signora dal cuore enorme, nel sentire quel drammatico racconto, ha deciso di lasciare tutto ciò che stava facendo, per andare a controllare. Tuttavia, quando è arrivata sul posto, si è resa conto che la situazione era più grave di ciò che aveva immaginato.

Ha iniziato a cercare e pochi minuti dopo, ha scoperto che in realtà i cani abbandonati non erano 5 ma 7. Avevano poche ore di vita ed ovviamente le loro condizioni erano molto gravi, poiché avevano bisogno delle cure e dell’amore della loro mamma.

La guarigione dei 7 cuccioli abbandonati nel secchio della spazzatura

Danna è riuscita a trovare in fretta una famiglia affidataria disposta a tenerli. Quelle persone hanno deciso di prendersi cura di loro e di fare il possibile per farli tornare a stare bene.

Tuttavia, Esme la cagnolina più piccola era quella che faceva meno progressi. Mangiava meno degli altri, aveva meno energie e non voleva stare con i suoi fratellini a quattro zampe. Tutti credevano che non ce l’avrebbe fatta.

Per fortuna anche la piccolina, con il passare delle settimane ha fatto molti passi avanti ed adesso anche lei è sana ed in salute. Danna è riuscita a trovare delle case perfette per i cagnolini e tutti ora vivono con degli umani amorevoli, che fanno di tutto per vederli felici.