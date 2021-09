Il piccolo Murphy aveva solamente pochi mesi di vita quando è stato trovato a vivere in strada. Era stato abbandonato da quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia umana ed infatti non si fidava più. La sua situazione era davvero critica e complicata.

CREDIT: FACEBOOK

Tutto è iniziato quando Prue, una donna che vive a Bali, era uscita per fare le sue solite commissioni. Era sul suo motorino e stava andando ad un supermercato locale.

La ragazza mentre stava passando in una strada poco trafficata, ha notato un cagnolino che era vicino ad una panchina, solo ed indifeso. Era piccolo e si vedeva che aveva bisogno di aiuto.

Non voleva lasciarlo da solo anche lei. Infatti si è subito fermata, per capire meglio la situazione. Tuttavia, quando ha provato ad avvicinarsi a Murphy, il cucciolo ha iniziato ad abbaiare forte, poiché aveva molta paura.

CREDIT: FACEBOOK

Prue non aveva le attrezzature necessarie per portarlo in salvo, ma non aveva intenzione di mollare. Per questo dopo essere riuscita ad avvicinarsi al cucciolo, lo ha avvolto nella coperta e lo ha portato in salvo nella sua abitazione.

La trasformazione del piccolo Murphy

Visto ciò che il cane aveva passato, la donna sapeva che aveva bisogno di cure e di tempo per tornare a stare bene. Per questo gli ha preparato un angolo tutto suo in casa.

Murphy ha passato diverse settimane da solo. Doveva dimenticare e doveva soprattutto adattarsi in quel posto nuovo. Per lui era difficile capire che quella persona voleva solo aiutarlo a stare bene.

Ad un certo punto è stato proprio a lui a volersi avvicinare agli altri cani. Ha anche permesso a Prue di toccarlo. Nel giro di poco tempo ha fatto un’incredibile trasformazione.

CREDIT: FACEBOOK

La donna e il cane con il passare dei giorni hanno instaurato un rapporto davvero speciale. Infatti alla fine ha deciso di adottarlo per sempre. Prue non poteva più separarsi dal suo nuovo amico a quattro zampe.

