Una donna chiamata Kristin Wolf, ha deciso di mostrare a tutti i suoi amici su Facebook, cosa accade la notte mentre dorme con il suo cane Fenway. Ha deciso di acquistare un dispositivo, poiché non riusciva a capire il motivo per cui si svegliava sempre stanca e non riusciva a dormire per diverse ore.

La ragazza ha adottato il cucciolo da un rifugio locale. Aveva intenzione di prendere un cane.

Tuttavia, nel momento in cui ha iniziato a girare tra i box, lo sguardo di Fenway l’ha conquistata. Ha provato a valutare altri cagnolini, magari di taglia più piccola, ma il suo cuore aveva già deciso.

Infatti dopo aver riflettuto per qualche ora, ha deciso di tornare nel rifugio per firmare tutti i suoi moduli per l’adozione. Era felice di far entrare il cucciolo nella sua vita e di farlo conoscere a tutti i suoi familiari.

Tra Kristin e Fenway è nato un legame speciale sin da subito. Il piccolo si è mostrato sempre dolce e gentile nei suoi confronti. Infatti non voleva mai lasciarla sola e desiderava seguirla ovunque. Era un modo per dimostrarle il suo amore.

La donna gli ha anche permesso di dormire nel letto con lei dal primo giorno in cui lo ha adottato. Però, con il passare del tempo si è resa conto che era sempre stanca e che si svegliava in continuazione.

La clip virale di Fenway

Era curiosa di sapere cosa faceva il cucciolo durante quelle ore. Infatti ha deciso di acquistare una telecamera di sorveglianza e di riprendere tutto.

Nel momento in cui Kristin ha riguardato quelle immagini, è rimasta stupita. Fenway si muoveva sempre, ma non per darle fastidio, ma solo per poterla coccolare e per poterle stare sempre vicino. Inoltre, ha anche visto che è lei che lo disturba muovendosi. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La donna ha voluto pubblicare la clip sui social, ma non credeva che sarebbe diventata virale. Tante persone sono rimaste a bocca aperta dall’amore che prova il cane nei confronti della sua amica umana.