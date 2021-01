Donna torna a casa e scopre tutto ciò che aveva fatto la sua cagnolina: le foto sono diventate presto virali

Una vicenda che ha fatto sorridere migliaia di persone, è stata resa pubblica sui social negli ultimi giorni. Kerry Templeton quando è tornata a casa, ha scoperto tutto ciò che aveva fatto la sua cagnolina Maddie, mentre lei era fuori per lavoro. Ha voluto far vedere a tutti le immagini e l’accaduto è diventato presto virale.

CREDIT: FACEBOOK

Le persone sul web sono rimaste soprattutto stupite nel vedere il viso triste della cucciola. Forse aveva capito di aver sbagliato e voleva farsi perdonare.

Kerry Templeton ha adottato Maddie diverso tempo fa. Nonostante avesse vissuto in un rifugio per molto tempo, quando è arrivata nella nuova casa, ha mostrato in fretta la sua personalità dolce e vivace.

Ama stare al centro dell’attenzione e soprattutto vorrebbe giocare in continuazione. La sua amica umana infatti ha voluto adottarla proprio per il suo carattere e per il suo modo di fare.

CREDIT: FACEBOOK

La donna poche settimane fa, ha voluto pubblicare tutto ciò che le è accaduto. Quando è tornata a casa, ha fatto l’incredibile scoperta ed ha voluto mostrarla a tutti i suoi amici sui social.

Maddie era riuscita ad uscire dalla porta della casa, per andare in giardino, che era completamente bagnato a causa della pioggia. Ha giocato per ore tra il fango e quando è rientrata nell’abitazione ha sporcato tutta la cucina. Per fortuna le porte delle altre stanze erano chiuse.

Il post virale della piccola Maddie

Kerry ha ritrovato il fango sui mobili, sul pavimento e anche sulle pareti. Ha voluto pubblicare la vicenda sul web, per mostrare a tutti ciò che aveva fatto la sua cagnolina, mentre lei era a lavoro.

Ovviamente la donna ha provato a sgridarla, ma la piccola Maddie sin da subito ha mostrato di essere dispiaciuta per ciò che aveva fatto. Per questo la signora, nel suo post, ha detto che non è riuscita a farle brutto.

CREDIT: FACEBOOK

La signora dopo aver pulito tutta la stanza, ha dovuto anche portare il cane dal toelettatore, per farle un bagno e toglierle tutto il fango!