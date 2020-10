La storia di oggi arriva dagli Stati Uniti ed ha come protagonista un cane abbandonato dal suo proprietario sulla CR20, una statale vicino a Corunna, nell’Indiana. Alcuni passanti, notando qual dolce cucciolo solo sul ciglio della strada, non hanno potuto far altro che fermarsi per cercare di capire cosa gli fosse capitato.

Credit: DeKalb Humane Society – Facebook

Sono davvero molte le storie di abbandoni che ci ritroviamo a leggere ogni giorno. Persone senza cuore che riescono, senza scrupoli, a liberarsi di coloro che sarebbero stati dei fedeli compagni per tutta la vita.

Quella di oggi, purtroppo, non è una storia diversa. Una amorevole donna stava percorrendo la statale CR20 per tornare a casa sua. Improvvisamente la signora ha notato qualcosa sul ciglio della strada e ben presto ha capito che si trattava di un cagnolino.

Mi sono fermata subito. Non era normale che in quel tratto di strada ci fosse un cane completamente da solo. Era ovvio che qualcuno lo avesse abbandonato lì e io dovevo fare qualcosa per lui.

Dopo aver parcheggiato ed essere scesa dall’auto, la donna ha notato che l’animale era in ottimo stato di salute e di nutrizione. Inoltre, affianco a lui c’era anche un sacchetto di crocchette intero.

Anche quando mi sono avvicinata, lui è rimasto immobile, non si è spaventato affatto. Era fermo con il suo sacchetto di crocchette vicino. Qualcuno lo aveva abbandonato lì e lui, triste, era palesemente in attesa che il suo amato padroncino tornasse a prenderlo.

Il cane abbandonato viene portato ad un rifugio

Credit: DeKalb Humane Society – Facebook

Non sapendo cosa fare, la donna e un altro uomo che nel frattempo si era fermato in soccorso del cucciolo, hanno deciso di contattare l’associazione animalista del posto, la Dekalb Humane Society.

I volontari si sono precipitati sul posto e hanno provveduto subito a portare in salvo il cane abbandonato nel loro loro rifugio.

Di lui non si sa nulla, né il suo nome, né se appartiene a qualcuno. A seguito del controllo sul cane, che però non ha portato a nessun risultato o informazione utile, i volontari hanno deciso di pubblicare un post su Facebook.

Credit: DeKalb Humane Society – Facebook

Nell’annuncio, oltre a pubblicare diversi scatti del cagnolino, con la speranza di rintracciare il suo padrone, i volontari hanno diffuso un appello disperato a tutti coloro che continuano ad abbandonare così crudelmente i loro amici a quattro zampe.

Credit Video: Giada Battaglia – Youtube