Una terribile vicenda è avvenuta pochi giorni fa, in Colombia. Una donna ha trovato un cucciolo abbandonato e vicino a lui c’era una strana borsa. Nel momento in cui l’ha aperta, ha scoperto che dentro c’era il suo gioco preferito e anche il libretto del veterinario.

CREDIT: FACEBOOK

Era un giorno come un altro per la signora Maria, era uscita dalla sua abitazione a piedi per fare delle commissioni.

Ad un certo punto, mentre stava passando in una strada poco trafficata, ha trovato un piccolo barboncino che era solo e triste. Si vedeva che era spaesato ed è per questo che sin da subito ha cercato di capire cosa gli stesse accadendo.

Maria si è avvicinata in fretta. In un primo momento lo ha coccolato e lo ha preso tra le sue braccia. Il suo unico scopo era proprio quello di conquistare la sua fiducia.

CREDIT: FACEBOOK

La donna pochi instanti dopo, si è resa conto che a qualche metro di distanza c’era una borsa. Le sembrava molto strana e nel momento in cui l’ha aperta, ha capito tutto ciò che era accaduto al cagnolino.

All’interno c’era un gioco, che molto probabilmente era il preferito del cucciolo a quattro zampe e anche il suo libretto delle vaccinazioni. Per questo ha capito che era stato abbandonato dalla sua famiglia. Inoltre, il nome di quello che doveva essere il suo amico umano, era stato cancellato.

Cucciolo abbandonato: l’accaduto

CREDIT: JESSY KETTAXX

Ovviamente la donna ha deciso di avvisare l’associazione della zona del triste episodio. I volontari hanno pubblicato la vicenda sul web ed è diventata presto virale. In molti sono rimasti sconvolti da tutto il racconto.

Pochi giorni dopo, un uomo si è fatto avanti, dicendo che era il suo amico a quattro zampe. Però i volontari visto ciò che ha vissuto il dolce cane, al momento stanno facendo tutti i controlli del caso, prima di farlo riportare nella sua abitazione

CREDIT: FACEBOOK

Il cucciolo ora è ancora nel rifugio e sta ricevendo tutto l’amore e le cure di cui ha bisogno. La vicenda è stata talmente drammatica, che anche le forze dell’ordine ora stanno indagando su quanto accaduto.