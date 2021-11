Quella di oggi è una storia diventata virale grazie a Tik Tok. L’utente Kiagem ha notato che un piccolo ragno era rimasto bloccato nel suo lavandino e in quel preciso momento, la donna ha capito esattamente cosa fare.

Credit: kiagem – Tik Tok

Ha preso un block notes ed ha lasciato diversi bigliettini per il suo compagno. Molti penserebbero a frasi del tipo “Per favore, sbarazzati di quel ragno spaventoso, grazie!”. Ma gli appunti della donna erano decisamente diversi!

Dopo aver cercato di salvare quel “ragno saltatore” senza fortuna, Kiagem si è dovuta allontanare dall’abitazione per via alcune importanti commissioni, ma si è assicurata di lasciare le chiare istruzioni per il suo partner. Doveva dirgli come avrebbe dovuto gestire la situazione.

Non osare uccidere questo ragno. Lui è spaventato e non mi permette di aiutarlo, ci riproverò domani.

La ragazza ha attaccato la nota principale in bella vista sul rubinetto del lavandino. Era impossibile che il suo fidanzato non la vedesse. Poi ne ha attaccate altre sul bordo, cercando di fare una specie di ponte.

Questo è il ponte del ragno per uscire. Non spostarlo. Se non vedi nessun ragno, allora ignoralo.

Tutti quelli che si sono ritrovati a vedere il video delle simpatiche note postato sulla piattaforma Tik Tok, si sono divertiti tantissimo. Alcune persone si vergognano ad ammettere che avrebbero fatto la stessa cosa.

La maggior parte dei commenti scherzava sul fatto che il ragno in quel momento, probabilmente, avrà desiderato saper leggere e altri hanno domandato come fosse finita la vicenda.

Il fidanzato di Kiagem ha trovato i biglietti e si è assicurato di proteggere il ragno. Alla fine, l’animaletto è salito sul ponte e l’ha usato per uscire dal lavandino e per continuare indisturbato la sua strada!

Qual è il morale di questa storia? Beh, salvate sempre i ragni!