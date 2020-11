La storia di Dopey è iniziata quest’estate, quando in una calda giornata è scomparso dalla sua casa in Florida. Quando la sua famiglia si è resa conto di cosa era successo, ha iniziato a cercare il cane per le strade della città, ma sembrava sparito nel nulla. Dopo mesi hanno perso ogni speranza di ritrovarlo, finché non è accaduto qualcosa di davvero inaspettato.

Un giorno, la famiglia ha deciso di trascorrere una giornata ad un evento di adozione di PetSmart. Il loro intento era quello di adottare un nuovo animale, precisamente un gattino.

Ogni anno, questo evento viene organizzato dalle associazioni, con lo scopo di trovare casa ai cani e ai gatti chiusi nei rifugi, che hanno bisogno d’amore.

Durante la loro passeggiata tra i vari stand, gli occhi del papà di famiglia, si sono posati su un cane. L’animale era tenuto al guinzaglio da un volontario, che lo stava portando a fare i bisogni.

Dopo alcuni secondi, l’uomo ha riconosciuto quel pelo bianco e marrone, era Dopey!

Si è allontanato dalla sua famiglia, senza nemmeno rendersene conto, fino a ritrovarsi davanti al cane.

Questo è il mio Dopey!

Il cucciolo ha riconosciuto subito la voce di quella persona che tanto amava. Ha iniziato a tirare il guinzaglio e a scodinzolare. Quando il suo papà lo ha raggiunto, Dopey ha iniziato a riempirlo di baci. Nessuno capiva cosa stesse accadendo con precisione, ma quella scena emozionante ha conquistato il cuore di tutti i presenti!

Il ritrovamento di Dopey

I volontari avevano trovato Dopey per le strade della città, mentre vagava come un randagio. Sin da subito, si era mostrato un cane dolce e sapevano benissimo che avrebbe trovato una famiglia durante l’evento. Ma mai avrebbero immaginato che avrebbe ritrovato la sua famiglia!

L’emozionate riunione ha fatto il giro del mondo!