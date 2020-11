Una vicenda con un lieto fine è stata pubblicata sui social nelle ultime settimane. Il protagonista è un dolce cagnolino chiamato Walter, che dopo 11 mesi ha potuto riabbracciare la sua amica umana. Tutti hanno fatto il possibile per riuscire a ritrovarlo e alla fine, è accaduto il miracolo che avevano tanto sperato.

CREDIT: FACEBOOK

Kate OlsOn ha adottato il cucciolo quando aveva pochi mesi di vita. Sin da subito tra loro è nato un legame speciale.

Purtroppo però, a causa di alcuni traumi passati nella sua breve vita, il cane aveva alcune difficoltà. Aveva paura a fare dei lunghi viaggi ed in più, ogni volta che la sua amica umana era fuori per troppe ore, lui si agitava.

Lo scorso anno, la donna ha deciso di andare a trovare la sua famiglia a St. Louis. Era lontano dalla sua abitazione, ma voleva passare un po’ del suo tempo con loro, poiché avevano alcuni problemi da risolvere.

CREDIT: FACEBOOK

Proprio durante quei giorni, è avvenuto il dramma che le ha spezzato il cuore. Aveva portato il piccolo Walter a fare una passeggiata. Il cucciolo non conoscendo bene la zona, era molto spaventato, nonostante fosse vicino alla sua amica umana.

All’improvviso, proprio mentre stavano camminando, è riuscito a liberarsi e a fuggire via. La donna ha provato sin da subito a cercarlo, ma tutti i suoi tentativi non hanno mai portato ai risultati sperati.

Il ritrovamento di Walter dopo 11 mesi

CREDIT: FACEBOOK

Nei giorni successivi alla scomparsa, è rimasta a St Louis e insieme ai suoi familiari, ha appeso dei volantini in tutta la città e ha anche pubblicato diversi appelli sul web.

Di Walter però, nessuno ha mai avuto notizie. Un giorno è accaduto qualcosa di davvero incredibile. I volontari di Lost Paws Trapping, hanno visto il cucciolo vagare solo e triste per la città. Sono riusciti a catturarlo ed a portarlo nel loro rifugio. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: KSDK NEWS

Proprio durante la visita di controllo, hanno scoperto che in realtà aveva un microchip e grazie a questo sono riusciti a rintracciare in fretta la sua amica umana. Kate quando ha ricevuto quella telefonata, ha preso subito un aereo ed è andata a riabbracciare il suo amato cagnolino. Nonostante il periodo lontano, Walter l’ha riconosciuta in fretta ed il tutto si è concluso nel migliore del modi.