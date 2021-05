La storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, è davvero straziante. La protagonista è una dolce cagnolina chiamata Mimì, che ha passato 2 lunghi anni chiusa in una gabbia. La sua famiglia non aveva intenzione di liberarla e vederla, spezzava il cuore di tutti.

CREDIT: FACEBOOK

Episodi simili sono molto più frequenti di quello che si crede. Per questo è importante avvisare le forze dell’ordine, nel caso in cui ci si trovi davanti a scene del genere.

La vicenda di questo cane è iniziata molto tempo fa. Nei suoi primi anni di vita, la sua famiglia umana era molto legata alla piccola. Facevano il possibile per renderla felice e soprattutto per farla sentire amata.

Tuttavia, un giorno qualcosa è cambiato per sempre. La figlia dei due signori, ha avuto un bambino. Di conseguenza, hanno deciso di chiudere la cucciola dentro una gabbia, poiché avevano paura che potesse portare qualche malattia al neonato.

CREDIT: FACEBOOK

Una volontaria, chiamata Sabine, appena ha visto Mimì in quello stato, ha deciso di intervenire. Ha chiesto a quelle persone di poterla portare via, ma loro non ne volevano sapere. Preferivano tenerla chiusa in quel piccolo buco, piuttosto che lasciarla andare.

Esattamente un mese dopo, la ragazza è riuscita a convincerli. Ha avuto la possibilità di prendere la cagnolina e di portarla in un rifugio locale. Voleva solo che ricevesse le cure necessarie.

La trasformazione di Mimì

I volontari sin da subito hanno fatto il possibile per aiutare la piccola a quattro zampe. In un primo momento l’hanno sottoposta ad un bagno caldo e poco dopo, ad un’accurata visita veterinaria.

Purtroppo Mimì, a causa del lungo periodo che ha vissuto all’interno di quella gabbia, ha riportato dei traumi molto gravi. Però, grazie all’aiuto di questi ragazzi dal cuore d’oro, è riuscita a superarli.

CREDIT: FACEBOOK

Ora ha anche trovato una nuova famiglia, disposta ad adottarla. Quelle persone si prendono cura di lei ogni giorno. Vederla adesso è bellissimo, perché è felice e soddisfatta della sua nuova vita.