Ragazza vola fino in Corea per salvare la vita di Jindol, un cane che ha avuto un passato brutto e difficile

Rafi Sahir, nel 2017, ha deciso di volare fino in Corea per salvare la vita di un cane, chiamato Jindol. Un gruppo di volontari lo hanno trovato in un allevamento, aveva le zampe posteriori amputate. Per questo, aveva bisogno di cure ed amore, per poter tornare a stare bene.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi della CARE, un’associazione del posto, appena sono venuti a conoscenza di ciò che accadeva in quel posto, sono subito intervenuti. Hanno anche chiesto l’aiuto delle forze dell’ordine.

Sono riusciti a salvare la vita di quasi 50 cani, che stavano per essere macellati. Tra questi c’era anche Jindol, un cucciolo con le zampe amputate che era terrorizzato dagli esseri umani.

Purtroppo a causa di ciò che aveva subito e delle persone malvagie che aveva incontrato, non è mai riuscito a fidarsi di nessuno. Aveva paura anche sei volontari provavano ad accarezzarlo.

CREDIT: FACEBOOK

Rafi Sahir pochi mesi dopo quell’evento, ha deciso di adottare un altro cane. Ha cercato nella maggior parte dei rifugi del Regno Unito, ma nessuno sembrava essere adatto a lei. All’improvviso, ha letto un articolo ed è a quel punto che la sua vita è cambiata per sempre.

La ragazza appena è venuta a conoscenza di ciò che era accaduto a quel cagnolino, ha chiamato subito l’associazione per sapere se fosse ancora disponibile. Quando ha scoperto che non aveva ancora trovato una famiglia, ha deciso di andare a conoscerlo.

Il primo incontro tra Rafi e Jindol

Rafi ha deciso di volare fino in Corea, solo per poterlo incontrare. Il suo unico desiderio era proprio quello di donargli la seconda possibilità di vita e l’amore che non aveva mai ricevuto.

Il primo incontrato tra Jindol e la ragazza, è stato del tutto speciale. Il cucciolo nonostante ciò che aveva vissuto, è riuscito a fidarsi di lei in pochi minuti. Infatti sono usciti subito per fare una passeggiata da soli e per fare conoscenza.

CREDIT: FACEBOOK

Rafi visto il legame che era nato tra loro, ha firmato in fretta tutti i moduli per la sua adozione e lo ha portato subito nella sua nuova casa, nel Regno Unito. Jindol ha conosciuto anche i suoi fratellini a quattro zampe Loki e Lyra e tutti insieme, oggi amano passare le giornate insieme, a giocare ed a divertirsi. Finalmente anche questo dolce cane ha avuto il lieto fine che sognava!