Finalmente dopo 22 giorni di ansia e disperazione, l’uomo è riuscito a riabbracciare la sua piccola Sandy Girl. Larry era disperato dopo la scomparsa della sua cagnolina, ma ha fatto il possibile per poterla ritrovare. I suoi tentativi, alla fine, hanno portato ai risultati sperati.

CREDIT: WIKIPENDIA COMMONS

Quando un animale scompare nel nulla, la sua famiglia umana vive giorni di angoscia. Questo perché continua a domandarsi se stia bene o se stia vivendo delle esperienze drammatiche.

Questo è proprio ciò che è accaduto ad un veterano dell’esercito chiamato Larry. L’uomo ha adottato la sua amata cucciola poco tempo dopo esser tornato a casa.

Lo ha aiutato a superare molti momenti terribili, tra questi anche il trauma che la maggior parte dei soldati vivono nel vedere le scene della guerra. Per questo i due, con il passare dei mesi, sono diventati inseparabili.

CREDIT: YOUTUBE

Tuttavia, un giorno è avvenuto il dramma che ha spezzato il cuore di tutti. L’uomo ha avuto un grave incidente con la sua auto e viste le sue condizioni, i medici hanno deciso di ricoverarlo.

Il suo vicino di casa in un primo momento, si è offerto volontario per tenere la sua piccola a quattro zampe. Però, circa 2 settimane dopo, l’amico umano ha scoperto che era scomparsa nel nulla.

Il ritrovamento della piccola Sandy Girl

CREDIT: YOUTUBE

La cucciola era sparita. Quando Larry è andato a chiedere spiegazioni al signore, gli ha detto che l’aveva data ad un’altra famiglia, poiché lui non poteva più occuparsene.

Alla fine, per 20 lunghi giorni nessuno ha avuto informazioni sulla piccola a quattro zampe. L’amico umano è riuscito a ritrovarla grazie ad un investigatore privato che ha assunto. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

L’uomo ha ritrovato la cucciola a vivere in una casa con una coppia. Loro non sapevano che avesse già un’abitazione. Per fortuna, dopo 22 giorni di disperazione, è arrivato il lieto fine che tutti speravano. Larry e Sandy sono tornati ad essere felici, proprio come lo erano prima.