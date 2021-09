Un bellissimo salvataggio è stato pubblicato sui social e la protagonista è una cucciola molto dolce chiamata Aika. Era rimasta bloccata su un ghiacciaio, ma per fortuna l’intervento di un equipaggio locale, ha evitato che le accadesse qualcosa di davvero drammatico.

CREDIT: YOUTUBE

Le temperature basse come per gli esseri umani, anche per gli animali con il pelo lungo, possono portare ad ipotermia ed anche alla morte. Infatti la cucciola era in grave pericolo.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre. La piccola Aika era uscita dal suo villaggio per fare la sua solita passeggiata di routine. Lo faceva spesso e non era mai accaduto nulla di insolito.

Tuttavia, un’ora dopo la sua uscita, i suoi amici umani si sono resi conto che era scomparsa nel nulla. Era strano che non rientrava dopo tutto quel tempo. Hanno provato a cercarla per la zona, ma della cucciola nessuno aveva notizie. Era come sparita nel nulla.

CREDIT: YOUTUBE

La sua famiglia ha provato a chiedere aiuto ai vicini, ma non hanno mai avuto informazioni utili sulla loro cagnolina. Hanno perlustrato tutta la zona con la speranza di poterla riabbracciare.

Il salvataggio della piccola Aika

CREDIT: YOUTUBE

Esattamente 2 giorni dopo, è avvenuto il miracolo che tutti stavano aspettando. L’equipaggio di una nave rompighiaccio russa, chiamata Alexander Sannikov, ha trovato la cucciola mentre correva su quel ghiacciaio.

La cagnolina quando li ha visti è andata di corsa verso di loro, con la speranza che quelle persone potessero fare qualcosa per aiutarla. Per fortuna quei ragazzi hanno capito subito le difficoltà che stava vivendo.

Infatti dopo esser scesi, hanno fatto il possibile per mostrarle affetto ed amore, sono riusciti a rintracciare la sua famiglia umana grazie alla targhetta nel collare. Tutti erano al settimo cielo poiché sapevano che sarebbe tornata presto nella sua abitazione. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I suoi amici umani, quando hanno saputo la bella notizia, sono andati in fretta a riprendere la loro amica a quattro zampe. Erano felici perché finalmente l’avrebbero potuto riabbracciare e perché era sana e salva.