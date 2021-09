Si chiama Adam J. Marshall, il soldato che tutti considerano un eroe, poiché solo pochi giorni fa ha fatto qualcosa di incredibile. Il ragazzo ha salvato la vita di un uomo e del suo cane, perché erano rimasti intrappolati nella loro auto che era in uno stagno. Le loro vite erano in pericolo.

Una vicenda davvero incredibile e che ovviamente è diventata virale sul web. In tanti si sono complimentati con questo giovare per il suo gesto eroico.

Tutto è avvenuto la scorsa domenica a Pawleys Marshall. Era una giornata come le altre per il soldato, che era uscito per fare delle commissioni ed anche per fare il solito giro di perlustrazione della zona.

Ad un certo punto ha ricevuto la chiamata da parte di alcuni suoi colleghi, che lo stavano informando del grave incidente stradale. Adam era a pochi metri dallo stagno ed infatti è subito intervenuto.

Il soldato si è presto reso conto che la situazione era critica. Infatti dopo essersi tolto la divisa, ha deciso di entrare in acqua e fare qualcosa per salvarli.

La macchina era intrappolata, l’unica cosa che poteva fare era rompere il vetro posteriore che era ancora visibile. Infatti è ciò che ha fatto. Il suo scopo era quello di riuscire ad aprire la portiera.

L’intervento del soldato per l’uomo ed il cane intrappolati in macchina

Sono stati momenti di ansia e disperazione, ma alla fine grazie al gesto eroico di questo ragazzo, c’è stato il lieto fine che tutti speravano. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, ma per fortuna hanno solo assistito alla scena.

Adam J. Marshall è riuscito a liberare sia l’automobilista che il suo cane e li ha portati sulla terra ferma. A quel punto sono intervenuti i sanitari per sottoporli a tutte le cure del caso.

La vicenda ha avuto tanto successo sui social ed in tanti si sono complimentati con questo soldato, che ha messo in pericolo la sua vita per salvare quella del cucciolo e del suo amico umano. Tutti lo considerano un eroe.