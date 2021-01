La commovente storia di un gatto chiamato Patches, ha stupito moltissime persone, ma soprattutto la sua famiglia. Per 3 lunghi anni non hanno avuto sue notizie. Tuttavia, quando avevano ormai perso ogni speranza, è avvenuto il miracolo che tutti desideravano. La vicenda è diventata presto virale sul web.

CREDIT: ABC 7

Il dramma di queste persone, è avvenuto nella notte del 9 gennaio 2018. Il gattino era in casa e con lui c’era anche il suo amico umano Josie Gower.

Era una sera come le altre per loro ed infatti dopo aver passato un po’ di tempo a guardare la televisione, sono andati a dormire. Poche ore dopo, una frana ha distrutto un’intero quartiere della California e da questo drammatico disastro, sono state registrate 9 vittime.

Tra questi c’era anche Josie. I soccorritori hanno ritrovato il suo corpo pochi giorni dopo, ormai senza vita. Purtroppo nonostante il loro tempestivo intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

CREDIT: ABC 7

La famiglia vista la gravità dell’accaduto, credeva che anche Patches avesse perso la vita. Infatti non hanno mai avuto speranze di ritrovarlo. Tutti erano straziati da queste perdite tragiche ed improvvise.

Hanno provato lo stesso a pubblicare degli appelli sui social, ma non avendo mai ricevuto una buona notizia, hanno deciso di lasciar perdere le ricerche. Sapevano bene che ormai non c’erano più possibilità di riabbracciare il loro cucciolo a quattro zampe.

La commovente riunione di Patches con la famiglia

Un giorno, esattamente 3 anni dopo il disastro, il figlio di Josie ha ricevuto una telefonata che l’ha fatto piangere. L’associazione del posto aveva ritrovato il gatto, che viveva come randagio a pochi metri dalla sua vecchia abitazione.

Sono riusciti a risalire a lui proprio grazie al microchip e da tutte le ricerche che hanno fatto, hanno scoperto anche che il suo amico umano, purtroppo era ormai morto.

CREDIT: ABC 7

Il signore felice e commosso, si è recato in fretta al rifugio per poterlo riabbracciare. Sapeva che nessuno l’avrebbe mai potuto aiutare a superare la tragica perdita del padre, ma il suo unico desiderio ora è solo quello di prendersi cura del gatto, che era molto importante per l’uomo.