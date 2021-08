Una vicenda con un bellissimo lieto fine, è avvenuta nei giorni scorsi in Virginia. Una coppia ha potuto riabbracciare Missy, la loro cagnolina scomparsa nel 2017. Per 4 lunghi anni non hanno mai avuto notizie ed ovviamente, avevano ormai perso ogni speranza di poterla rivedere.

Un episodio che ha dell’incredibile e che è diventato presto virale sul web. Tante persone sono felici per come si è conclusa la storia.

I fatti sono iniziati in una sera del 2017. Adam e Frank erano nella loro abitazione e subito dopo cena, sono usciti in veranda per fumare una sigaretta e per prendere un po’ d’aria.

La loro piccola Shiba Inu era con loro. Lo facevano sempre e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di strano. Tuttavia, ad un certo punto è avvenuto il dramma che ha spezzato il cuore di tutti.

Missy ha sentito un rumore diverso provenire da alcuni alberi ed è andata di corsa a controllare. Abbaiava per proteggere la sua proprietà, ma da quel momento è scomparsa nel nulla.

I suoi amici umani non hanno mai saputo cosa è successo esattamente, l’hanno cercata ininterrottamente per 72 lunghe ore. Non sono nemmeno andati a dormire, ma della loro cagnolina nessuno aveva notizie.

La riunione tra Missy e i suoi amici umani

I ragazzi erano disperati, avevano il terrore che alla cucciola fosse accaduto qualcosa di brutto. Non sapendo più cosa fare, hanno deciso di pubblicare degli appelli sul web e di mettere dei volantini in tutta la città. Però, tutti i loro disperati tentativi non hanno mai avuto successo.

Esattamente 4 anni dopo, quando avevano ormai perso ogni speranza, Adam e Frank hanno ricevuto una chiamata da parte dei volontari di Norfolk Animal Care. Avevano trovato la piccola Missy vivere come una randagia e sono riusciti a rintracciarli, grazie al microchip.

La cagnolina era in condizioni molto gravi. Aveva una polmonite. Tuttavia, quando i suoi amici umani sono venuti a sapere la bella notizia, sono andati di corsa per riabbracciarla. Ora si sta sottoponendo a tutte le cure del caso e dopo tutto quel tempo, la piccola è potuta finalmente tornare a vivere con la sua amata famiglia umana.