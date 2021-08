Hank è il protagonista del simpatico appello che ha fatto il giro del mondo attraverso i social network. Una volontaria di nome Christine Clauder si prende cura di lui da più di un anno e sta cercando di trovare una famiglia disposta ad adottarlo.

Ha avuto la brillante idea di creare una pagina di appelli comica, sperando così colpire il cuore dei possibili adottanti. Ha descritto Hank proprio per il cane che è, senza veli.

Siamo tutti stanchi di Hank. Non perché non lo amiamo, siamo solo stanchi. È come se avesse bevuto tutto il nostro caffè. Conosce i comandi base come seduto, stai giù, agita e smettila di masticarlo. Mette i piedi tra le tue gambe mentre cucini e ti farà lo sgambetto mentre tieni in mano i coltelli. 24 kg di pura, genuina, energia cinetica, con gli occhi come l’oceano.

La simpatica volontaria nel suo post spiega poi che il cane Hank è leale e castrato. Questo proprio per impedire agli altri di essere vittime della sua progenie infernale! Insomma un appello vero e sincero che in pochi giorni si è diffuso in ogni parte del mondo.

Christine è molto conosciuta sui social, è una volontaria dell’associazione animalista Abandoned Animal Rescue che si trova in Texas. In molti si sono domandati se sia la cosa migliore scrivere certe cose, che potrebbero spaventare, in un appello di adozione. Ma la donna non la pensa affatto così, perché se una persona si scoraggia davanti a semplice battute, non è quella giusta per Hank. L’adorabile cane ha bisogno di una famiglia speciale disposta ad amarlo e a prendersi cura di lui con tutti i suoi dolci difetti.

Non è la prima volta che un associazione ricorre all’ironia, per aiutare un amico peloso a trovare casa. Ricordate il chihuahua demoniaco? Prancer ha trovato casa e oggi è felice.