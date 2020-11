Una vicenda commovente è apparsa sui social negli ultimi giorni. La protagonista è una cagnolina chiamata Dora, che dopo 7 mesi dalla sua scomparsa, ha potuto riabbracciare la sua famiglia. Tutti sono rimasti stupiti, poiché quelle persone avevano perso ormai ogni speranza di rivederla.

La cucciola era stata adottata dai suoi amici umani, quando aveva pochi mesi di vita. Sin da subito tra loro è nato un legame particolare e tutti erano al settimo cielo.

Lo scorso 4 luglio, è avvenuto il dramma che ha spezzato i cuori di tutti. Era un giorno come un altro per quelle persone. Erano in casa ed erano sedute nel loro giardino.

Dora è sempre stata molto libera, infatti ogni volta aveva la possibilità di uscire dalla sua abitazione, per andare nel cortile. Era tutto recintato e fino a quel momento non è mai accaduto nulla di strano.

In quella serata, però c’era una festa nel quartiere e proprio nel momento in cui hanno iniziato ad accendere i fuochi d’artificio, la cucciola ha iniziato ad agitarsi. I suoi amici umani non si erano affatto resi conto della sua situazione.

Dopo aver pianto ed abbaiato per diverso tempo, la piccola Dora è riuscita a fuggire. Era spaventata e voleva solo andare lontano da quei forti rumori.

La misteriosa scomparsa di Dora

I suoi amici umani si sono resi conto del dramma la mattina seguente e sin da subito hanno provato a fare il possibile per ritrovarla. Hanno cercato ovunque, hanno appeso dei volantini ed inoltre, hanno anche pubblicato diversi appelli sui social, ma di lei nessuno aveva notizie.

Dopo 7 lunghi mesi, quando avevano ormai perso ogni speranza, hanno ricevuto la telefonata che stavano aspettando. Un gruppo di volontari aveva trovato la cagnolina, mentre vagava per la città e grazie al microchip, i ragazzi sono riusciti a contattare la famiglia. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I familiari sono andati presto nel rifugio e quando Dora li ha visti, non è proprio riuscita a trattenersi per la gioia. Nonostante il tempo in cui aveva vissuto in strada, non si era affatto dimenticata di loro. Finalmente sono potuti tornare a stare insieme.