Un episodio con un bellissimo lieto fine è avvenuto poco tempo fa, a Detroit. Un cucciolo chiamato Miracle, è rimasto intrappolato in un lago ghiacciato e i Vigili del Fuoco, insieme ad un gruppo di soccorritori, sono riusciti a salvarlo dopo 4 giorni di lavoro. Per fortuna, la vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano.

CREDIT: FACEBOOK

Il tutto è avvenuto in una giornata come le altre. Un signore che abita in quella zona, era uscito per fare la sua solita passeggiata per il quartiere. Fino a quel momento in giro non aveva notato nulla di insolito.

Quando si è avvicinato al lago, ha iniziato a sentire uno strano pianto, ma inizialmente non riusciva a capire bene cosa stesse accadendo. Nel giro di pochi istanti si è trovato davanti ad una triste realtà.

Il cucciolo era intrappolato sul ghiaccio e non riusciva proprio ad uscire da quella situazione. L’unica cosa che poteva fare era piangere, per attirare l’attenzione dei passanti. L’uomo ha capito subito la gravità delle sue condizioni ed è per questo che ha allertato i Vigili del Fuoco.

CREDIT: FACEBOOK

I pompieri con l’aiuto di un gruppo di soccorritori, sono arrivati in fretta in quel posto. Tuttavia dopo un primo sopralluogo, hanno capito che riuscire a salvare la vita del cane, non era un lavoro molto semplice.

In molti si sono fatti avanti per poter dare un contributo, ma per 4 lunghi giorni, tutti i tentativi dei volontari non hanno portato ai risultati sperati.

L’incredibile salvataggio di Miracle

CREDIT: FACEBOOK

Alla fine, due ragazzi sono riusciti nell’impresa che ha coinvolto tantissime persone. Con una barca particolare, hanno raggiunto il piccolo Miracle e lo hanno portato in salvo. Tutti i presenti li hanno applauditi per il loro gesto eroico.

Il cucciolo è stato portato in fretta nella clinica veterinaria e il medico sin da subito, lo ha sottoposto a tutte le cure necessarie. Purtroppo a causa di quella triste esperienza che ha vissuto, ha riportato traumi e ferite, ma per fortuna è guarito nel giro di poco tempo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I volontari si sono occupati di lui e per tutto il tempo, lo hanno fatto sentire amato e protetto. Inoltre, sono anche riusciti a rintracciare il suo amico umano. Il tutto si è concluso nel migliore dei modi e Miracle, è anche potuto tornare a casa con la sua famiglia.