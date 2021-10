Un episodio terribile è avvenuto poco tempo fa sul Grand County, in una montagna a Denver. Una cagnolina chiamata Stella è rimasta da sola per 5 lunghi giorni, ma grazie al cibo che il suo amico umano le aveva lasciato nello zaino, è riuscita a sopravvivere. Alla fine si sono riabbracciati.

CREDIT: ABC13

Una vicenda incredibile e che ha fatto presto il giro del web. In tanti si sono interessati a lei ed hanno pregato affinché arrivasse il lieto fine che speravano.

Tutto è iniziato quando Curtis Culver insieme al fratello ha deciso di attraversare la montagna. Lo facevano praticamente tutti gli anni e non era mai accaduto nulla di insolito.

Il ragazzo in quell’occasione, ha deciso di portare con sé anche la sua piccola amica a quattro zampe. Questo perché aveva deciso di adottarla pochi mesi prima ed era felice di averla al suo fianco.

CREDIT: ABC13

Tuttavia, poche ore dopo esser partiti, proprio durante il viaggio, i due fratelli sono stati travolti da una nevicata inaspettata. Sono stati costretti a fermarsi e a chiedere aiuto, poiché non potevano più proseguire.

È proprio quando sono arrivati i soccorritori che è avvenuto l’impensabile. La piccola Stella nel sentire quella confusione si è spaventata ed è fuggita via. Il suo amico umano ha provato a richiamarla, ma lei non voleva affatto tornare indietro.

L’intervento dei volontari per la piccola Stella

CREDIT: ABC13

Curtis era distrutto, sapeva che era impossibile per lei riuscire a sopravvivere. Inoltre, ha anche chiesto di poter passare un’altra notte in quel posto, ma viste le basse temperature era impossibile.

Il ragazzo per giorni ha pregato di poterla riabbracciare ed ha anche pubblicato l’accaduto sui social. Alla fine quei soccorritori che erano intervenuti per salvare loro, sono andati a controllare di nuovo in quel posto per provare a ritrovarla. Ecco il video di che è accaduto:

È proprio a quel punto che è avvenuto l’impensabile. Quelle persone sono riuscite a ritrovare la cagnolina sana e salva. Era molto vicino al luogo da dove era scappata e nonostante qualche graffio, stava bene. Il ragazzo era al settimo cielo quando ha potuto riabbracciarla.