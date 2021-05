Un episodio drammatico è avvenuto poco tempo fa. Due malviventi sono entrati nell’abitazione di un uomo ed hanno rubato la sua cagnolina, chiamata Yoda. Per fortuna, i suoi disperati appelli hanno portato ai risultati sperati, perché dopo poche settimane è riuscito a riabbracciarla.

CREDIT: FACEBOOK

Gary Kroll ha adottato la piccola a quattro zampe ormai diversi anni fa. Sono diventati inseparabili, poiché passavano la maggior parte del tempo insieme.

Inoltre, l’uomo ha anche problemi di depressione, vivendo da solo. Per questo la piccola lo ha aiutato a superare tutti i momenti difficili che ha vissuto. La considera come fosse la sua bambina e non la lascia mai.

Un giorno è avvenuto il dramma che ha spezzato i cuori di tutti. Due malviventi sono entrati nella casa dell’uomo mentre stava dormendo ed oltre a prendere tutti gli oggetti di valore, hanno rubato anche la piccola Yoda.

CREDIT: FACEBOOK

I bulldog francesi sono nel mirino del ladri. Questo perché hanno un valore molto elevato e vengono rivenduti, come fossero oggetti, senza pensare ai loro sentimenti.

Quando Gary si è risvegliato ed ha fatto la terribile scoperta, è scoppiato in lacrime. Ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine, che hanno aperto in fretta un’indagine per trovare le due persone crudeli che avevano fatto quel gesto terrificante.

I disperati appelli dell’uomo per trovare Yoda

La famiglia dell’uomo era disperata, non sapevano come fare per aiutarlo a ritrovare la sua compagna fedele. Vederlo in quel periodo è stato davvero straziante per tutti.

Alla fine, dopo alcune settimane è arrivata la telefonata che tutti aspettavano. La vicenda è diventata virale ed infatti, un portiere ha trovato la cucciola sulle scale del suo palazzo ed ha subito avvisato l’uomo della bella notizia.

CREDIT: FACEBOOK

Gary è andato in fretta in quel posto per poterla riabbracciare. Il suo unico desiderio era solo quello di poter riavere vicino la sua amica a quattro zampe. La vicenda, per fortuna, ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Le forze dell’ordine al momento sono ancora in cerca dei due ladri.