Dopo 5 lunghi mesi dall’incendio che ha distrutto un quartiere in Oregon, i volontari hanno trovato il piccolo Lionel. Questo dolce gattino è riuscito a sopravvivere dopo aver vissuto un terribile inferno. Al momento sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno e tutti sperano anche di riuscire a rintracciare la sua famiglia umana.

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo il 2020 è stato un anno molto difficile per tutti. La Pandemia ha portato a conseguenze molto gravi. In più, ci sono stati degli eventi naturali che hanno creato molti disagi.

Questo infatti è ciò che è accaduto in Oregon. Per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è divampato un incendio in un quartiere e tante persone hanno anche perso la vita.

Da quel disastroso episodio, anche molti piccoli a quattro zampe hanno perso i loro amici umani. Si sono trovati a vivere da randagi, altri invece non ce l’hanno fatta a sopravvivere ed hanno perso la vita a causa delle ustioni o per il dolore di quelle improvvise perdite.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, il piccolo Lionel ha dimostrato di avere una forza ed un coraggio incredibili. Un gruppo di volontari lo ha trovato mentre viveva in strada. Dopo averlo portato nel loro rifugio, hanno scoperto che anche lui aveva riportato delle ustioni.

Era in gravi condizioni. Non aveva più gli artigli e in alcune parti del suo corpo, mancava anche la pelliccia.

La strada per la guarigione del piccolo Lionel

I ragazzi, dal suo arrivo nel rifugio, stanno facendo il possibile per riuscire ad aiutarlo. Lo stanno sottoponendo a tutte le cure e ai trattamenti necessari per farlo tornare a stare bene.

CREDIT: FACEBOOK

In più, stanno facendo anche degli appelli sul web, con la speranza di poter ritrovare la sua famiglia umana. Per i volontari, quelle persone hanno smesso di cercarlo ormai molto tempo fa, poiché credono che abbia perso la vita a causa dell’incendio. Buona fortuna piccolo Lionel!