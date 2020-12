Una commovente riunione è stata pubblicata su i social negli ultimi giorni. Una coppia è riuscita a riabbracciare il loro amato gatto Mayson, che era scomparso dopo l’incendio che ha colpito tutto il quartiere. Credevano che gli fosse accaduto qualcosa di brutto, ma quando hanno visto le sue foto sono andati in fretta a prenderlo.

CREDIT: FACEBOOK

Tutto è iniziato pochi mesi fa. Laci Ping e suo marito Curtis Mullins hanno sempre avuto un amore profondo per gli animali. Infatti in casa hanno molti cuccioli a quattro zampe.

Un giorno un incendio è divampato nel loro quartiere e nonostante l’arrivo dei Vigili del Fuoco, la situazione è diventata presto drammatica. Le fiamme si erano diffuse in tutta la zona ed infatti i residenti sono stati costretti a fuggire in fretta.

Laci e Curtis, sono riusciti a prendere tutti i loro animali, ma proprio mentre stavano andando in macchina, è scoppiato un serbatoio. Mayson, spaventato dal forte boato, è riuscito a liberarsi e a fuggire via.

CREDIT: FACEBOOK

La sua amica umana ha provato a riprenderlo, ma i pompieri non le hanno dato il permesso di continuare le ricerche. I due ragazzi, alla fine, non hanno avuto altra scelta che scappare.

La ragazza non voleva rinunciare al suo amato gattino. Per questo ha pubblicato diversi appelli sul web. Nessuno aveva notizie del suo amato amico a quattro zampe. Era molto spaventata, poiché credeva che gli fosse accaduto qualcosa di brutto.

La riunione tra Mayson e la coppia

CREDIT: FACEBOOK

Pochi giorni dopo, la clinica veterinaria School of Veterinary Medicine, ha pubblicato tutte le foto degli animali che sono riusciti a trovare dopo quell’evento drammatico. Tra questi c’era anche il piccolo Mayson.

Laci lo ha riconosciuto in fretta ed infatti, sia lei che il marito, sono andati subito in quel posto per poterlo riabbracciare. Erano felici, perché nonostante tutto era sano e salvo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: CBS SACRAMENTO

Il gattino era al settimo cielo nel rivedere i suoi amici umani. Era ciò che desiderava di più. Il veterinario ha informato la coppia, che purtroppo ha riportato delle ustioni su tutte e 4 le sue zampe, ma che sarebbe riuscito a riprendersi in fretta. Laci e Curtis al momento sono in affitto in un’altra abitazione e stanno sottoponendo il loro gatto a tutte le cure necessarie, affinché torni a stare bene.