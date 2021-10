Sissi è una dolcissima femmina di maltese, che per 7 anni è stata lontana dalla sua amata famiglia umana. Per fortuna grazie all’intervento di una volontaria, quelle persone l’hanno potuta riabbracciare. Avevano ormai preso ogni speranza, ma alla fine è accaduto il miracolo che avevano tanto sperato.

Ogni volta che un animale si perde o scompare nel nulla, gli amici umani vivono dei momenti drammatici. Questo perché non sanno dove si trovi e soprattutto se abbia bisogno del loro aiuto.

Tutto è iniziato nel 2014. La famiglia di Brigitte Bourgoignie vive a Miami, in Florida e queste persone hanno sempre avuto un amore profondo per gli animali.

Infatti la signora, appena è venuta a conoscenza della situazione della piccola Sissi, ha deciso di intervenire. Era stata abbandonata nel rifugio locale e non riusciva proprio ad adattarsi in quel posto, poiché sentiva troppa confusione.

La piccola quando è arrivata nella nuova casa era al settimo cielo. Non avrebbe mai immaginato di poter avere un lieto fine così bello. Tuttavia, un giorno è avvenuto il dramma che ha scosso tutti.

Brigitte ha portato i suoi cani nel giardino, per farli stare all’aria aperta. Però, pochi minuti dopo quando è uscita per controllare, ha fatto la terribile scoperta. La piccola Sissi era riuscita ad uscire grazie ad un buco nella recinzione.

Le ricerche e gli appelli per la piccola Sissi

I suoi amici umani hanno avviato subito le sue ricerche. Hanno perlustrato per ore il quartiere ed hanno anche chiesto aiuto a molte associazioni locali. Tuttavia, nessuno aveva informazioni utili sulla loro cucciola.

Con il passare delle settimane e dei mesi, ovviamente avevano ormai perso ogni speranza. Credevano che le fosse accaduto qualcosa di brutto.

Esattamente 7 anni dopo, è avvenuto il miracolo che tutti aspettavano. Un rifugio del Mississippi ha chiamato Brigitte per dirle che avevano trovato la piccola mentre viveva come randagia. Il pelo era rovinato ed aveva dei problemi alla pelle, ma nonostante tutto sembrava stare bene. Quelle persone erano talmente felici, che sono salite subito in auto per andarla a riprendere.

