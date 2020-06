Dopo 900 giorni costretto nel box di un rifugio, Leo è stato finalmente adottato Leo è stato finalmente adottato: dopo 900 giorni in un rifugio, ha conosciuto la parola amore

Il cane nelle immagini si chiama Leo e finalmente dopo ben 900 giorni costretto a stare dentro il box di un rifugio, è stato adottato! La storia arriva direttamente dagli Stati Uniti ed è stata diffusa dai volontari dell’associazione Dogs Forever. L’animale è stato salvato da quegli angeli, da un altro rifugio, dove a causa del sovraffollamento, stava rischiando di essere soppresso.

Leo era classificato un cane non adottabile, poiché nonostante la sua dolcezza, non è mai facile gestire il suo modo di essere. E quando una famiglia si reca al rifugio per adottare un cane, di certo non si ferma su quello più complicato e più grande.

Leo è rimasto nel rifugio per 900 giorni e quando sembrava non esserci più speranza, è apparsa la luce. Nel rifugio è entrato un ragazzo di nome David Evans, che stava cercando un animale domestico. Si è soffermato sulla pagina della Dogs Forever e ha visto la foto di Leo. È stato amore a prima vista. Si è recato dai volontari già convinto che volesse adottarlo e di fronte alle parole dei ragazzi, non si è lasciato spaventare.

David ha lavorato con un educatore cinofilo e alla fine, è riuscito ad interagire con Leo. Dopo 3 mesi di duro lavoro, ha portato il cane a casa e oggi gli permette di vivere fuori dalle sbarre di quella piccola prigione e di conoscere l’amore vero!

Questa storia ci dimostra che non bisogna mai perdere la speranza e che non esistono cani cattivi o aggressivi, ma solo poveri animali segnati da un passato, animali che non sanno cosa voglia dire un contatto umano, animali che hanno bisogno di una persona come David, pronta a dimostrare loro che al mondo non esiste solo il male!