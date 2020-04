Volontari trovano la piccola Abby che era in grave pericolo I ragazzi trovato la piccola Abby che era in grave pericolo e nessuno riusciva a capire cosa aveva

Ogni giorno dei giovani volontari fanno il possibile per riuscire a salvare quanti più animali possibili, che sono in difficoltà. Poco tempo fa, nelle strade della città, hanno fatto una triste scoperta, hanno trovato la piccola Abby che era in pericolo. La sua vita era appesa ad un filo, poiché la sua condizione non era affatto semplice.

Aveva ferite aperte su tutto il suo corpicino ed in più era disidratata e malnutrita a livelli molto gravi. I ragazzi sapevano che aiutarla non sarebbe stato semplice.

Una giovane donna, chiamata Dina, ha deciso subito di portare la cucciola a casa e di donarle tutto ciò che non aveva mai avuto nella sua vita.

Purtroppo però, nelle prime settimane in cui è arrivata, la sua amica umana, non poteva nemmeno toccarla, perché le ferite che aveva sul suo corpo, le causavano dolori lancinanti.

Il medico credeva che in Abby non ci fosse nulla di sbagliato, ma quando ha eseguito di nuovo le analisi, ha scoperto che soffriva di una rara condizione, ma che per fortuna aveva una cura.

Tutti insieme si sono messi a lavoro per aiutarla e grazie alle medicine, all’amore ed all’impegno, sono iniziati ad arrivare i primi miglioramenti. Le sue ferite hanno iniziato a cicatrizzarsi e a guarire.

Da quel momento, Abby ha iniziato a tirare fuori la sua personalità dolce e gentile e tutti nel vederla sono rimasti stupiti. In molti non credevano che ce l’avrebbe fatta, ma alla fine è arrivata la seconda possibilità di vita anche per lei. Ecco il video della sua storia di seguito:

Oggi questa cagnolina vive con la sua amica umana, che ogni giorno fa di tutto per farla sentire amata e protetta. Dina è orgogliosa della sua cagnolina, poiché nonostante tutto è riuscita a lottare ed a cercare disperatamente, la vita che merita ogni cane.

Una storia meravigliosa, che merita di essere conosciuta. Condividetela con i vostri amici!