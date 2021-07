Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia davvero commovente. Il protagonista è un cane molto piccolo chiamato Kovu, che ha avuto la possibilità di riunirsi con la sua amata amica umana molti anni dopo la sua scomparsa. Aveva trovato anche un’altra famiglia, che lo ha abbandonato poco dopo.

CREDIT: 6ABC

Il tutto è iniziato molto tempo fa. Una ragazza chiamata Aisha Nieves, ha adottato il piccolo da un rifugio locale. Tra loro è nato un legame speciale sin da subito.

Tuttavia, un giorno è avvenuto il dramma che le ha spezzato il cuore. Un’auto è andata a sbattere contro il suo cancello. Il piccolo Kovu impaurito dalla confusione, è riuscito a fuggire via e da quel momento la sua amica umana non ha avuto più sue notizie.

Poco dopo la ragazza ha scoperto che era stato catturato da un gruppo di volontari, ma quando è andata in quel posto per riprenderlo, ha scoperto un’altra triste notizia. Il suo cane era già stato adottato da un’altra famiglia umana e non poteva fare più nulla per riprenderlo.

CREDIT: 6ABC

Aisha era distrutta e in quel momento ha deciso che non avrebbe mai più adottato un animale.

La bellissima riunione tra Kovu e la sua amica umana

CREDIT: 6ABC

Quasi 3 anni dopo, la ragazza ha deciso che era il momento giusto per prendere con sé un nuovo amico a quattro zampe. Per questo ha iniziato a cercare nei rifugi, per trovare il cucciolo perfetto per lei.

È proprio a questo punto che ha ritrovato il suo amato Kovu. Un gruppo di ragazzi lo avevano trovato mentre viveva come randagio ed era in condizioni disperate. Era magro, triste e con la pelliccia rovinata. Si vedeva che aveva bisogno di aiuto.

Quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia umana, aveva invece deciso di abbandonarlo. Alla fine quando i volontari hanno saputo che Aisha voleva rivederlo, erano al settimo cielo. Sapevano che anche lui avrebbe avuto la sua seconda possibilità di vita. Ecco il video della loro riunione di seguito:

Kovu ha riconosciuto subito la sua vecchia amica umana. Infatti le è saltato subito tra le braccia. Ora dopo tanto tempo, finalmente sono tornati a stare insieme ed entrambi sono molto felici.