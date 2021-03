Dopo anni dalla vicenda, il padrone del cane Kato è stato condannato. Ora ci penserà due volte prima di rifare una cosa del genere

A distanza di anni, un uomo di 73 anni è stato condannato per maltrattamento verso gli animali. La vicenda è accaduta il 21 maggio del 2016, a Roma. I vigili urbani erano intervenuti a seguito di diverse segnalazioni dei passati, che richiedevano il loro intervento.

L’uomo di 73 anni aveva lasciato il suo cane Kato chiuso in macchina per diverse ore, con i finestrini aperti ma senza cibo né acqua, nel parcheggio coperto situato in via del Ponte delle Sette Miglia. Le temperature avevano raggiunto i 40 gradi e il povero cane mostrava segni di malessere. La macchina era diventata una prigione di fuoco, dalla quale non poteva scappare e che, in poco tempo, lo avrebbe portato alla morte.

Nel frattempo, il proprietario si era recato a fare delle commissioni fuori Roma, senza preoccuparsi del benessere del povero animale. Quando i passanti hanno visto la scena e sentito i lamenti del cucciolo, hanno deciso di allertare i vigili.

Mentre attendevano l’arrivo degli agenti, alcune di quelle persone sono rimaste accanto al cane, per tranquillizzarlo. Hanno anche cercato di dargli dell’acqua, senza però riuscire a raggiungerlo. Kato era chiuso nel bagagliaio del Suv Lexus.

L’uomo di 73 anni torna alla macchina dopo ore

Il 73enne è tornato alla vettura diverse ore dopo. Si è giustificato, affermando che il suo cane era abituato a rimane in macchina e che poteva respirare, poiché i finestrini erano aperti.

Ma Kato, nonostante abbia provato ad obbedire all’uomo che si prendeva cura di lui e a resistere il più a lungo possibile, alla fine non è riuscito più a sopportare quella sofferenza. L’aria all’interno del Suv era diventata insopportabile e stava morendo di sete.

Dopo aver ascoltato diverse testimonianze, le autorità hanno accertato che la vettura era stata parcheggiata intorno alle 9:00 del mattino e che l’uomo si era ripresentato alle 16:00 del pomeriggio.

A distanza di quasi 5 anni, l’uomo di 73 anni è stato condannato per maltrattamento di animali e dovrà pagare una multa di 5 mila euro.