Bubby era finito sulla lista dell'eutanasia per i gravi traumi del suo passato, ma una donna ha deciso di salvarlo

Un’altra delle terrificanti pratiche che si sono diffuse sempre di più nel mondo, è quella del combattimento dei cani. Povere creature vengono aizzate e sfruttate da alcuni aguzzini che poi scommettono sui loro sanguinosi incontri. Chi ha conosciuto questo dolore per molto tempo, è Bubby, un meraviglioso Pitbull salvato all’ultimo momento dall’eutanasia.

Fonte: The Dodo / YouTube

Le sue ferite sia fisiche che morali, erano così gravi che avevano spinto un rifugio ad inserirlo nella lista dell’eutanasia. Qualcuno lo aveva fortunatamente salvato dalla sua fine che sembrava inevitabile, ma i suoi guai erano tutt’altro che finiti.

Il cucciolo ha trascorso i successivi due mesi rinchiuso in un piccolo e sporco garage. Quel periodo non ha fatto altro che peggiorare la sua situazione.

Fortunatamente, una splendida donna dal cuore gentile ha saputo della sua esistenza e ha deciso senza battere ciglio di adottarlo.

Con lei Bubby ha iniziato un lunghissimo e faticoso percorso di recupero sia fisico che morale, che alla fine stava dando dei risultati abbastanza buoni.

Il cagnolino si è legato tantissimo alla sua nuova mamma. D’altronde lo aveva salvato da una morte lenta e dolorosa.

La rinascita di Bubby

Fonte: The Dodo / YouTube

Questo legame, però, era diventato ben presto morboso. Bubby voleva restare sempre attaccato alla sua mamma, ma quando la donna usciva per andare a lavoro o a fare delle commissioni, lui soffriva di quella che viene chiamata ansia da separazione.

Per risolvere anche quel problema, la donna ha assunto un esperto dei comportamenti dei cani che ha addestrato il cucciolo e lo ha aiutato molto a superare i suoi ostacoli.

Col passare dei giorni Bubby è sbocciato come un fiore. Al posto della sua mamma, aveva trovato conforto in una calda coperta o nei suoi giochi. Comunque in qualcosa che gli ricordasse casa e che lo facesse sentire al sicuro.

Fonte: The Dodo / YouTube

L’apice della gioia di quel meraviglioso cucciolo è giunto quando la sua mamma ha portato a casa un nuovo fratellino. Si chiamava Simon e, proprio come Bubby, proveniva dal terribile mondo della lotta dei cani.

I due nuovi amici per la pelle, ora potranno contare l’uno su l’altro per superare i traumi e per essere felici insieme.