Domino è scappato dalla sua casa, dove viveva in gravi condizioni. Lo hanno cercato per un anno, poi è accaduto un miracolo

La storia del cane Domino, il protagonista di oggi, risale a circa un anno fa. Un giorno, i volontari dell’associazione ThisIsHuston sono stati allarmati della spiacevole situazione di due cani. Un pastore tedesco e Domino, che era gravemente ferito ad una zampa.

I due poveri animali vivevano all’interno di un giardino privato, ma il loro ex proprietario aveva deciso di non curarsi più di loro. All’improvviso, ha ben pensato di sbarazzarsene. Ha spiegato ai soccorritori che aveva deciso di regalare il pastore tedesco ad un amico, ma quando Domino lo ha visto lasciare l’abitazione, ha iniziato ad inseguirlo e non è più tornato a casa.

Da quel giorno è passato un anno e i volontari non hanno mai smesso di cercarlo. Hanno pubblicato le foto di Domino sui social network, con la speranza che qualcuno potesse riconoscerlo. Ogni volta che ricevevano una segnalazione, i ragazzi si precipitavano sul posto e poi rimanevano delusi da un altro buco nell’acqua.

Il ritrovamento di Domino

Dopo 365 giorni, è accaduto qualcosa di impensabile e straordinario. Domino è riapparso dal nulla, a 14 km di distanza, proprio nel punto in cui era stato visto per l’ultima volta.

I ragazzi si subito precipitati da lui, lo hanno preso e lo hanno portato alla clinica veterinaria più vicina. Le sue condizioni di salute erano piuttosto preoccupanti. Dopo la visita, il veterinario si è occupato di reidratarlo per via endovenosa e di sottoporlo a tutte le cure necessarie contro la filaria e la rogna.

Per la sua zampa invece, la clinica non ha potuto fare nulla e i medici dovranno procedere con l’amputazione. Vogliono aspettare che il cucciolo si rimetta in forza, così da riuscire a superare l’intervento.

Oggi Domino si trova ancora nelle mani amorevoli dei volontari. Quando sarà pronto, potrà cercare anche lui la casa che merita. I soccorritori hanno raccontato che è un cane molto dolce e che si è ambientato bene con gli altri animali e con gli esseri umani. Quando la mattina li vede arrivare, inizia a scodinzolare e a fare loro le feste, in attesa della sua dose quotidiana di coccole!