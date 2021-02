Una commovente storia è stata condivisa sui social negli ultimi giorni. La protagonista è una dolce cagnolina, chiamata Maui, che è sorda e che ha trovato una famiglia dopo aver passato anni nel rifugio. A causa dei suoi problemi, nessuno voleva adottarla. Ma dopo tanto è arrivato anche il suo bellissimo lieto fine.

CREDIT: INSTAGRAM

Purtroppo negli ultimi anni sono nate migliaia di associazioni che si occupano di animali in difficoltà. Molti ragazzi si occupano di questi cuccioli e fanno il possibile per trovare a tutti loro una seconda possibilità.

Questo è ciò che è accaduto alla piccola Maui. Aveva solamente pochi mesi di vita, quando un gruppo di volontari l’ha trovata a vivere da randagia, per le strade della città.

Era sola, triste e spaventata. Desiderava solo poter incontrare delle persone amorevoli, ma fino a quel momento aveva trovato solo degli esseri umani crudeli.

CREDIT: INSTAGRAM

I ragazzi nel vedere la sua grave situazione, sono andati subito a prenderla e l’hanno portata in fretta nel loro rifugio. Il medico dopo la visita, ha scoperto tutta la verità dietro il suo triste abbandono. La piccola Maui è sorda a causa di una rara condizione.

Sin da subito, i soccorritori hanno provato a fare gli annunci per la sua adozione, ma mai nessuno si è fatto avanti per portarla via da quel posto. Le persone preferiscono adottare i cani che non hanno problemi.

Il lieto fine della piccola Maui

La cucciola ha aspettato per molto tempo prima di trovare delle persone disposte ad adottarla. Ogni volta era costretta a vedere i suoi fratellini a quattro zampe andare via, con degli amici umani amorevoli, ma per lei non si è mai presentato nessuno.

Un giorno, è arrivato il bellissimo lieto fine che ha commosso tutti. Una famiglia del posto, appena è venuta a conoscenza della sua storia, ha deciso di andare a conoscerla. Si sono follemente innamorati di lei ed hanno voluto firmare tutti i moduli per la sua adozione.

CREDIT: INSTAGRAM

Oggi la piccola Maui è felice e soddisfatta. Si sente amata e per la prima volta nella sua vita, ha trovato degli amici umani disposti a donarle ciò che desidera.