Dopo aver perso il suo amico in un incidente, il cane ha continuato a vegliarlo

La storia del cane Güero si è rapidamente diffusa sui social, lasciando tanta commozione nel cuore di migliaia di persone. Il cucciolo viveva come un randagio per le strade della sua città, insieme ad un altro cane. Condividevano tutto, lottavano per cercare un po’ di cibo e la notte, si riparavano nello stesso posto.

Un giorno, purtroppo, tutto è cambiato. Il suo amico a quattro zampe è stato investito da una macchina e lasciato per strada a morire. Güero ha cercato di portare il suo corpo su un marciapiede, al riparo dalle altre macchine e per tutto il tempo, è rimasto a vegliarlo. Forse nella speranza che presto si sarebbe svegliato e tutto sarebbe tornato come prima.

Le immagini di questa straziante storia, arrivano da Ecatepec de Morelos, in Messico.

Una coppia stava facendo delle compere nello stesso quartiere, quando ha notato la commovente scena. Jesús Carmona e Itzel Reyes, questi i loro nomi, hanno deciso di fare qualcosa per aiutare il povero Güero.

Gli abbiamo offerto un po’ di cibo e di acqua e lui ha scodinzolato. Ma ha continuato a cercare di spostare ciò che giaceva sull’asfalto.

Per noi non è facile raccontarlo, ma lo abbiamo fatto. Abbiamo portato il cane in un posto tranquillo e lo abbiamo seppellito, permettendo al suo amico di salutarlo per l’ultima volta. La tristezza nel suo sguardo, ci spezzava il cuore.

Güero cerca casa

Dopo la vicenda, la coppia ha pubblicato la commovente storia del cane, con la speranza di trovare una famiglia disposta ad adottarlo per sempre. Jesús Carmona e Itzel Reyes hanno anche segnalato la sua situazione ai volontari del posto, così da assicurargli almeno un pasto quotidiano.

Molte persone hanno inviato delle donazioni destinate alla cura di questo angelo a quattro zampe, ma ancora nessuna famiglia si è fatta avanti per adottarlo.

Noi ci auguriamo di leggere presto un nuovo aggiornamento e di vederlo scodinzolare tra le braccia di una famiglia amorevole!