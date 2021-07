La storia della cagnolina Kaew, costretta a strisciare per muoversi e per cercare di nutrirsi o di ripararsi: oggi è in via di guarigione

Kaew è il nome di una povera cagnolina randagia, trovata a vivere vicino a un ponte in Thailandia. La cucciola è rimasta vittima di un incidente diverso tempo fa e purtroppo le sue ossa non sono guarite nel modo corretto. Per camminare usava la bocca e le zampe posteriori.

Credit: Animal TV/YouTube

Nessuno si è mai preoccupato della sua situazione. Era una randagia storpia che viveva per le strade del posto, ma aveva davvero bisogno di aiuto.

Credit: Animal TV/YouTube

Per trovare un po’ di cibo, dell’acqua o un posto sicuro dove potersi riparare, faticava e si trascinava a terra. I volontari, dopo essere venuti a conoscenza della sua situazione, non riuscivano a capacitarsi del fatto che fosse sopravvissuta così a lungo in quelle condizioni. Nonostante la sua situazione, era una cagnolina gentile e amorevole.

Quando i soccorritori hanno ricevuto l’allarme, si sono subito recati sul posto, hanno preso Kaew e l’hanno portata dal veterinario.

Le condizioni della cagnolina Kaew

Quando ci ha visto, ha iniziato a sorridere. Era come se finalmente avesse visto un miraggio, qualcuno interessato davvero a salvarle la vita. Dopo la visita, il veterinario ci ha informato che era gravemente malnutrita e che avrebbe dovuto seguire un’alimentazione endovenosa e una dieta ipercalorica. I suoi muscoli atrofizzati avevano bisogno di terapia fisica e in seguito anche di un intervento chirurgico.

Credit: Animal TV/YouTube

Le strade del mondo sono piene di animali in queste condizioni. Ma con ogni piccolo miracolo, come la storia di Kaew, ci rendiamo conto che esistono brave persone che cercano di fare la differenza.

Questa cagnolina randagia ha davanti a sé una strada ancora molto lunga. Dovrà lavorare e faticare. Dovrà rimettersi in forze e imparare a nutrirsi, ma poi tornerà ad essere la cagnolina di una volta, libera di correre ovunque voglia e pronta finalmente a scoprire il significato della parola amore.