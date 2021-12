Nel mondo, ogni giorno, tante persone dal cuore enorme fanno il possibile per salvare la vita degli animali in difficoltà. Oggi abbiamo deciso di raccontarvi la storia di Hannah, una cagnolina che ha vissuto in una foresta per 2 lunghi mesi e, alla fine, si è potuta riunire con la sua famiglia.

Una vicenda davvero bellissima, che è diventata in fretta virale sul web. Tante persone si sono complimentate con la donna che ha fatto di tutto per aiutarla.

Nina Love è la fondatrice di The Black Thornberry un’associazione che si occupa dei randagi della città. Una mattina era uscita per le sue solite commissioni.

Ad un certo punto, però, ha ricevuto una chiamata da parte di una sua amica, che voleva informarla della situazione che stava vivendo Hannah. La cucciola purtroppo viveva all’interno della foresta da 2 lunghi mesi.

Era magra e disidratata, poiché trovare il cibo di cui aveva bisogno, era davvero difficile. Inoltre, non aveva molta fiducia negli esseri umani. Se l’avessero lasciata lì, molto probabilmente avrebbe perso la vita in poco tempo.

Così Nina con un gruppo di volontari ha deciso di mettere delle trappole per poterla catturare. Per fortuna sono riusciti nel loro obiettivo in poche ore.

La riunione di Hannah con la sua famiglia umana

La cucciola subito dopo è stata portata nel rifugio ed è proprio a questo punto che i ragazzi hanno fatto l’incredibile scoperta. Hannah aveva un microchip e quindi aveva una famiglia umana.

Nina è riuscita a mettersi in contatto con quelle persone, che quando hanno saputo la bella notizia, sono andate subito in quel posto. Speravano di poter rivedere la loro piccola amica a quattro zampe.

L’uomo ha raccontato ai ragazzi di aver adottato Hannah da un rifugio locale. Tuttavia, pochi giorni dopo averla portata a casa, durante una passeggiata, è fuggita via e da quel momento non hanno più avuto sue notizie. Hanno anche pubblicato diversi appelli sui social, con la speranza di poterla rivedere. Per fortuna il lieto fine è arrivato.