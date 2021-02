Una storia commovente è stata pubblicata poco tempo fa. Parla della riunione tra un cane chiamato Sadie e il suo amico umano, che era in ospedale. La cagnolina gli ha salvato la vita ed infatti ha ricevuto anche un premio per il suo gesto eroico. È diventata molto famosa.

Brian Myers è un uomo di 59 anni, che ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Infatti dopo la tragica ed improvvisa morte di sua moglie, ha deciso di adottare un cucciolo a quattro zampe.

Per questo è andato nel rifugio della sua città e mentre girava tra i box, ha notato subito lo sguardo triste e spento della piccola Sadie. La cagnolina a causa di ciò che aveva subito nella sua vita, aveva il terrore degli esseri umani.

Tuttavia, quando ha incontrato quel signore, ha avuto una simpatia insolita nei suoi confronti. Infatti Brian ha deciso di firmare in fretta i moduli per la sua adozione.

Una volta arrivata nella nuova casa, è riuscita ad adattarsi in fretta. Tutta la sua famiglia ha fatto il possibile per cercare di aiutarla a dimenticare i traumi passati e tutte le cattiverie che ha subito. L’hanno fatta sentire amata e protetta.

Un giorno è avvenuto il grave episodio che ha stupito tutti. Purtroppo Brian è stato colpito da un improvviso ictus. Infatti è svenuto a terra. Sadie forse aveva capito la gravità dell’accaduto ed è subito intervenuta per aiutarlo. Erano soli in casa.

Il commovente gesto di Sadie per il suo amico umano

La cagnolina ha iniziato a leccargli il volto, per evitare di farlo addormentare. Inoltre, ha anche avvicinato l’uomo al telefono, in modo che potesse chiedere aiuto.

Grazie a lei, i medici intervenuti sono riusciti a salvare la vita del suo amico umano. Lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, ma affinché riuscisse a riprendersi definitivamente, lo hanno tenuto ricoverato per diverse settimane. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Sadie ha atteso il suo ritorno a casa per tutto il tempo. Quando è arrivato il momento della loro riunione, aveva capito e non è proprio riuscita a trattenersi. Era felice di rivedere il suo amato amico umano e sapere che stava bene. Per lei era un sollievo!