Il protagonista della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, è un cane molto dolce, chiamato Romo. Ha avuto un passato brutto e difficile, ma adesso con la sua piccola amica umana, porta gioia ed allegria a tutte le persone che sono nelle case di riposo. La sua storia è diventata virale sul web e tutti ne sono rimasti stupiti.

Un gruppo di volontari sono venuti a conoscenza di ciò che stava vivendo questo cagnolino, grazie ad una segnalazione. Alcuni vicini erano stufi di vederlo soffrire e stare male.

Quello che doveva essere il suo amico umano, lo teneva chiuso nella sua cantina. Non lo portava mai a spasso e soprattutto non gli ha mai donato le attenzioni che merita ogni animale.

Il ragazzo era tossico dipendente ed infatti i volontari, appena hanno capito la gravità della situazione hanno deciso di intervenire in fretta. Sono andati nell’abitazione e dopo pochi minuti, il giovane ha deciso di dargli il cane.

In realtà non voleva più tenerlo, poiché per lui era diventato solo un peso. Inoltre, ha raccontato ai ragazzi che aveva già intenzione di abbandonarlo.

I primi giorni di Romo nel rifugio sono stati molto difficili. Lui era abituato a vivere in un luogo chiuso e non ha mai avuto nessuno che si preoccupasse della sua situazione. Infatti era strano per lui ricevere tutto quell’amore e quelle attenzioni.

L’iniziativa di Romo e della sua piccola amica umana

Poche settimane dopo il suo arrivo, i volontari hanno deciso di raccontare l’accaduto sul web ed è diventato virale nel giro di poche ore. Ruby Kate, una bimba di 11 anni, insieme alla sua famiglia, ha deciso di andare a conoscerlo.

Tra loro è stato praticamente amore a prima vista ed infatti quelle persone hanno deciso di firmare in fretta tutti i moduli per la sua adozione. Romo nonostante ciò che aveva vissuto, era molto buono e gentile con tutti gli esseri umani. Per questo la piccola ha deciso di mettere in atto un’iniziativa speciale.

I due hanno iniziato a visitare le case di riposo di tutto il paese. Il loro scopo è proprio quello di portare amore ed allegria a tutte le persone che ne hanno più bisogno. Il cucciolo ora è felice e soddisfatto della sua nuova vita, poiché ha capito che non è solo il cane della famiglia, ma è un animale che porta amore e gioia a tutte le persone.