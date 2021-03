Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia con un bellissimo lieto fine. Una gattina, chiamata Gisele dopo una brutta esperienza, è riuscita a riabbracciare il suo piccolo. Vederli insieme ora è davvero bellissimo e tutti sono felici, poiché non è più in pericolo di vita.

CREDIT: FACEBOOK

La vicenda di questa dolce gatta, è iniziata molto tempo fa. Inizialmente aveva una casa, una famiglia e tutto ciò che un animale potesse desiderare.

Tuttavia, quando i suoi amici umani hanno scoperto che era in dolce attesa, le cose per la gattina sono cambiate drasticamente. Quelle persone non volevano avere altri animali in casa.

Per questo hanno deciso di abbandonarla sulla strada, a badare a se stessa. La sua situazione era davvero critica ed infatti, quando un uomo l’ha trovata ed ha scoperto che era incinta, ha deciso di portarla nel rifugio locale.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari si sono presi cura della mamma a quattro zampe sin da subito. Le hanno donato tutto l’amore e le cure di cui aveva bisogno. Inoltre, nel momento del parto, le sono rimasti sempre vicino e si sono presi cura del suo piccolo.

Quando Pruto è venuto al mondo stava bene, era sano ed in salute. Però, pochi giorni dopo la situazione di Gisele è peggiorata improvvisamente. Non mangiava più e non riusciva a prendersi cura del figlio.

La riunione tra Gisele e Pruto

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi sono stati costretti a trasferirla in una clinica veterinaria. Durante il controllo, purtroppo, è venuta fuori una triste realtà. La gattina era affetta da un’infezione ed aveva bisogno di molti trattamenti.

Gisele è stata sottoposta a tutte le cure e nel giro di poche settimane, per fortuna è riuscita a riprendersi. Ha sofferto molto la separazione dal suo piccolo ed infatti i volontari desideravano solo farli rincontrare. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Nel momento in cui ha sentito di nuovo il suo bimbo vicino a lei, mamma gatto si è commossa e non è affatto riuscita a trattenere l’eccitazione. Era felice, perché ha sofferto troppo la sua mancanza!