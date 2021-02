La commovente riunione tra Trooper ed Adam, due beagle abbandonati insieme in autostrada

Il dolore e le sofferenze che hanno subito Trooper ed Adam, sono molto difficili da superare. Tuttavia, nonostante le difficoltà, si sono potuti riunire e la loro clip è diventata presto virale sul web. Tutti noi ci auguriamo che trovino delle famiglie amorevoli molto presto. Meritano un bellissimo lieto fine.

CREDIT: FACEBOOK

L’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa. Infatti con il passare degli anni, sono nate migliaia di associazioni, che cercano di distruggere questo fenomeno, ma sembra essere un lavoro quasi impossibile.

Trooper ed Adam, sono due dolci beagle, che a causa dei loro amici umani, hanno vissuto questo doloroso trauma. Quella che avrebbe dovuto essere la loro famiglia, non aveva più intenzione di occuparsi dei due cuccioli.

Proprio per questo motivo, invece di portarli in un rifugio, il loro amico umano ha deciso di gettarli dalla sua auto in movimento. Li ha lanciati mentre erano all’interno di una gabbia. Le loro condizioni sono apparse critiche sin da subito.

CREDIT: FACEBOOK

Un altro automobilista ha assistito a tutta la scena ed infatti si è subito fermato per aiutare i due cuccioli in difficoltà. Ha allertato sia la polizia che i volontari della zona. Vista la gravità dell’episodio, tutti sono arrivati sul posto tempestivamente.

Trooper e Adam erano spaventati. Tra tutte quelle persone non riuscivano a riconoscevano lo sguardo di quegli umani che tanto amavano. Le uniche persone di cui si fidavano.

La riunione di Trooper e Adam

CREDIT: FACEBOOK

I volontari li hanno portati in fretta al rifugio e dopo la visita medica, hanno capito che non avevano altra scelta che dividerli. Purtroppo Trooper ha riportato una grave frattura alla zampe e doveva essere sottoposto ad un intervento.

Per mesi hanno fatto di tutto per farli tornare a stare bene e alla fine, hanno deciso di farli rincontrare. Il loro desiderio era proprio quello di non farli sentire più soli. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I cagnolini si sono ricordati subito l’uno dell’altro ed infatti non sono proprio riusciti a trattenere l’emozione. I ragazzi sapevano che dividerli era la scelta più giusta per aiutarli a guarire. Adesso tutti noi ci auguriamo che trovino degli amici umani amorevoli!