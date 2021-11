Un episodio straziante è avvenuto pochi giorni fa, ma che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi grazie all’intervento della polizia. Un piccolo bulldog francese, chiamato Bugsy, è stato rubato da un uomo, mentre era a spasso con il suo amico umano. Ora i due si sono potuti riunire, proprio come tutti speravano.

CREDIT: FACEBOOK

L’accaduto ha fatto presto il giro del web ed in tanti hanno pregato che arrivasse un bellissimo lieto fine.

Era un giorno come un altro per un uomo chiamato Johnny Matos. Prima di andare a lavoro stava portando il suo cucciolo a fare il loro solito giro del quartiere. Lo facevano sempre e non era mai accaduto nulla.

Tuttavia, in quella circostanza un malvivente con una pistola si è avvicinato ai due ed ha puntato l’arma verso il signore. Ovviamente la vittima credeva che volesse i suoi soldi, ma poco dopo ha scoperto che si stava sbagliando.

CREDIT: FACEBOOK

Il ladro non voleva il denaro, ma voleva il suo cane. Johnny non ha potuto far nulla per fermarlo, poiché aveva paura che gli avrebbe fatto del male. Ovviamente ha denunciato in fretta l’accaduto alle forze dell’ordine.

Il ritrovamento del piccolo Bugsy e la scoperta degli agenti

I poliziotti vista la gravità della vicenda, si sono messi presto a lavoro. Tuttavia, in pochissimi giorni hanno scoperto un giro di traffico di cani davvero terribile.

Gli agenti hanno scoperto che il capo di tutti era un uomo chiamato Bobby Rivera. Hanno fatto irruzione nella casa di quest’ultimo ed è proprio qui che è venuta fuori una triste realtà. L’uomo aveva una stanza, che usava come sala operatoria per sostituire i microchip.

Lì dentro c’era anche una gabbia, con all’interno diversi cani rubati in precedenza. Tra questi appunto c’era anche il piccolo Bugsy.

CREDIT: FACEBOOK

Per fortuna nessuno di loro ora risulta essere in pericolo di vita. Gli agenti hanno arrestato la maggior parte dei colpevoli e al momento stanno cercando di ritrovare tutti gli amici umani dei cani trovati in quell’abitazione degli orrori.