Dopo il crudele gesto di quell’uomo, mostrava i denti a tutti: “Avevamo una sola possibilità”

La storia di Lotus, la cagnolina spaventata che non permetteva a nessuno di avvicinarsi

Quella di oggi è la storia della cagnolina Lotus e, come al solito, ci dimostra a che livelli possa arrivare la crudeltà di alcuni uomini. I volontari della Hope for Paws hanno ricevuto una segnalazione anonima che li allarmava di un cane randagio spaventato nei pressi del fiume Los Angeles, in California.

Credit: Hope For Paws / YouTube

L’animale era stato maltrattato da uno dei residenti del quartiere e ciò aveva innescato in lui il timore verso tutti gli esseri umani. Ogni volta che qualcuno tentava di avvicinarsi, Lotus mostrava i denti e abbaiava. Poteva sembrare che fosse aggressiva, ma in realtà, il suo, era solo un meccanismo di difesa, dovuto alla tremenda paura verso le persone.

Credit video: Hope For Paws – YouTube

I volontari si sono recati sul posto nel giro di pochi minuti e da subito hanno notato il forte stato di malnutrizione della cagnolina.

Abbiamo provato a lanciarle qualche pezzo di cibo da lontano e lei si fiondava subito a mangiarlo. Quello era un chiaro segnale che voleva essere salvata. Così abbiamo studiato un piano…

L’intervento dei soccorritori per salvare Lotus

Credit: Hope For Paws / YouTube

Si stava facendo buio e i ragazzi sapevano di dover intervenire subito. Hanno preso una gabbia e l’hanno sistemata aldilà della recinzione. Al suo interno hanno posizionato un succulento hamburger per attirarla, poi si sono allontanati.

La “trappola” ha dato subito il risultato sperato e i volontari sono riusciti a calmare Lotus e a riscaldarla con una coperta. In seguito, si sono recati alla clinica veterinaria più vicina, per una valutazione delle sue condizioni di salute.

Credit: Hope For Paws / YouTube

Dopo la visita, il veterinario ha informato i ragazzi che la cucciola era affetta da trombocitopenia. Si tratta di una patologia ematologica che solitamente può essere fatale per gli amici a quattro zampe. Fortunatamente, però, la cucciola è stata salvata in tempo e grazie alle cure mediche presto potrà tornare in salute.

Fino a quel momento potrà contare sull’aiuto di quei splendidi angeli che l’hanno tratta in salvo. Quando sarà pronta e avrà completamente riacquistato la fiducia negli esseri umani, i volontari troveranno per lei una famiglia che potrà mostrarle il vero significato della parola amore.