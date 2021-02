Una vicenda con un bellissimo lieto fine, si è recentemente diffusa sul web. Un cane chiamato Fergus, dopo un grave incidente, era scomparso. Ma poi, grazie ai disperati appelli sul web e alle continue ricerche, la famiglia umana è riuscita a riabbracciarlo. Al momento sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno.

Era un giorno come un altro per quelle persone. Dovevano affrontare un viaggio, per andare in un negozio.

Proprio mentre erano in strada, l’uomo che era alla guida, ha perso il controllo del suo veicolo. All’improvviso si è scontrato con una macchina, che proveniva dal senso opposto. L’impatto è stato violento ed inevitabile.

Purtroppo Fergus, a causa del grave incidente è stato sbalzato fuori dal veicolo. I suoi amici umani, subito dopo, hanno provato a cercarlo, ma di lui non c’erano tracce. Le persone non avevano sue notizie, era come se fosse scomparso nel nulla.

La famiglia, disperata, ha iniziato a pubblicare diversi appelli sul web. Inoltre, insieme ad alcuni amici, i proprietari hanno anche perlustrato tutta la zona, con la speranza di poterlo riabbracciare.

Tuttavia, i loro disperati tentativi, non hanno portato ai risultati sperati. Nessuno aveva informazioni sul piccolo Fergus e i suoi amici umani, erano molto preoccupati. Avevano paura che gli fosse accaduto qualcosa di brutto.

La riunione tra Fergus e la sua famiglia

Esattamente poche settimane dopo, è arrivata la bella notizia che tutti stavano aspettando. Una donna ha trovato il cane che vagava nel suo giardino. In attesa che arrivasse un volontario, lo ha fatto entrare nell’abitazione.

La famiglia appena ha ricevuto la chiamata che stava aspettando, è andata in fretta sul posto. Fergus, nonostante i giorni in cui era stato lontano da casa, li ha riconosciuti subito ed è saltato tra le loro braccia.

Il veterinario durante il controllo, ha scoperto che per fortuna non ha riportato traumi gravi. Aveva solo alcune ferite e contusioni, che sarebbero passati in breve tempo. Ora è potuto tornare a casa con i suoi amici umani, che gli stanno donando l’amore e le cure di cui ha bisogno.