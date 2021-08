Questa è la storia di una dolcissima cagnolina di nome Liza. Purtroppo, come succede a molti dei nostri amici a quattro zampe, la cucciola non ha avuto un inizio di vita molto facile. Sua madre è stata abbandonata dalla sua famiglia quando era incinta e poco prima di partorire, si è ritrovata chiusa nel box di un rifugio.

Quando i cuccioli sono nati, erano in pessime condizioni di salute e i volontari erano certi che non ce l’avrebbero fatta. Tuttavia, con il trascorrere dei giorni, i cagnolini hanno iniziato a migliorare.

Durante le prime 13 settimane della sua vita, Liza si è mostrata quella più in salute e piena di energia. Quando è arrivato il momento, è stata adottata da una donna amorevole di nome Debi Kolak. Nella nuova casa, ha conosciuto un’altra sorellina pelosa, Mona. E tra le due è subito nata un’amicizia speciale.

Sfortunatamente, la nuova adottata si è ritrovata ad affrontare un altro dolore quando Mona è morta in modo tragico e inaspettato. Quella perdita ha creato un buco nella vita della cagnolina e la sua mamma umana, Debi, non riusciva più a vederla in quello stato. Così, un giorno, decise di fare un passo soltanto per lei.

Si è trasferita nella casa del suo fidanzato, dove c’erano altri tre cani. Sentiva che sarebbe stato un bene per Liza. Anche questa volta, le cose non migliorarono. Gli animali non andavano d’accordo.

Liza ritrova la felicità

Purtroppo c’era una grande differenza di età tra Liza e i cani del fidanzato di Debi. Alla fine, la sua padroncina pensato che forse aveva bisogno di un nuovo amico che fosse più in sintonia con la sua “pazza energia”.

Il giorno successivo, la donna ha portato la cucciola al rifugio, per farle scegliere personalmente il suo nuovo amico a quattro zampe.

Nessuno di quegli animali chiusi in quei box sembrava avere effetto su Liza, finché il suo sguardo non ha incrociato quello di Murphy. Il cagnolino era stato adottato più volte è riportato sempre indietro al rifugio. Forse la cagnolina riusciva a percepirlo.

Liza e Murphy hanno avuto una connessione istantanea. Hanno iniziato a giocare e a correre insieme. Sapevo che era lui e anche lei lo sapeva.

Oggi i due sono praticamente una cosa sola. Hanno trovato l’affetto che cercavano e si completano a vicenda in maniera assolutamente perfetta. Vederli nelle loro foto e nei loro video è una vera delizia per gli occhi e per il cuore.