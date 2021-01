Dopo il terribile incidente in cui la sua padroncina ha perso la vita, il cucciolo ha vagato nella foresta da solo per 19 giorni

La storia che vi raccontiamo oggi, sebbene sia drammatica, sottolinea ancora una volta l’importanza che gli animali hanno nella vita delle persone. Tara Orr, sua madre Jennifer e il loro cucciolo di Goldendoodle Bentley, stavano facendo un viaggio a Buena Vista, in Colorado, città nella quale avevano vissuto qualche tempo prima.

Credit: Bring Bentley Home – Facebook

Mentre percorrevano una delle strade limitrofe della città, l’auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada ed è precipitata in un burrone alto oltre 180 metri. Un incidente gravissimo nel quale Tara è rimasta gravemente ferita, mentre Jennifer è purtroppo morta sul colpo. Durante la caduta dell’auto nel dirupo, il cagnolino è stato sbalzato fuori dal finestrino e di lui, da quel momento, si sono perse tutte le tracce.

La povera Tara, miracolosamente sopravvissuta al brutto incidente, è stata trasportata d’urgenza in ospedale per essere curata. Per questo motivo non ha potuto seguire e stare attenta al suo amico a quattro zampe.

Dimessa dall’ospedale, Tara, distrutta per la morte di sua mamma, ha da subito avuto un solo obiettivo: quello di ritrovare Bentley. Anche tutta la comunità del posto, scossa dalla vicenda, si è impegnata molto nelle ricerche del cucciolo tanto prezioso per la ragazza. Dopo qualche giorno in cui del cagnolino non c’è stata alcuna notizia, la giovane ha deciso di tornare a casa sua, in Kansas.

Il ritrovamento di Bentley

Credit: Bring Bentley Home – Facebook

Quando ormai tutte le speranze parevano esser svanite, un raggio di sole improvviso ha riacceso il cuore di tutti coloro che speravano nel ritrovamento. Degli escursionisti che facevano una passeggiata su quelle colline del Colorado, hanno notato il cucciolo che vagava da solo nei boschi. Erano passati 19 giorni dal terribile incidente. 19 giorni in cui Bentley si è ritrovato a vagare da solo nelle foreste, costretto a procacciarsi da solo il cibo e l’acqua necessari per sopravvivere. Era magro, sporco e molto stanco, ma era vivo e vegeto.

La gioia di Tara è stata incontenibile. Immediatamente ha organizzato il viaggio ed è corsa a riprenderlo. Nel video della riunione si vede la giovane, ancora molto provata dall’incidente, piangere di felicità e riabbracciare il suo amico a quattro zampe.

Credit: Bring Bentley Home – Facebook

Anche il ritorno a casa di Bentley è stato molto speciale. La famiglia e gli amici di Tara hanno preparato per lui uno striscione e dei palloncini colorati. In più, la comunità di Buena Vista ha regalato una cucciola di Goldendoodle a Tara. Buena, questo il nome scelto per la cagnolina, ora farà compagnia a Tara e Bentley per tutto il resto della loro vita.